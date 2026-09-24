Labyrinthitis: बार-बार चक्कर और चलने में परेशानी, NHS से जानिए लैबायरिनथाइटिस में क्यों आती है ऐसी परेशानी

अगर अचानक बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हों और चलने में दिक्कत हो, तो तुरंत किसी कान के डॉक्टर (ENT Specialist) को दिखाएं। डॉक्टर आपकी आंखों की हलचल, कानों की स्थिति और चलने के बैलेंस को चेक करते हैं ताकि यह साफ हो सके कि समस्या कान की ही है। शुरुआत के दिनों में मरीज को शांत और अंधेरे कमरे में आराम करने की सलाह दी जाती है। एकदम से सिर घुमाने या स्क्रीन/तेज रोशनी देखने से बचना चाहिए। डॉक्टर चक्कर रोकने, उल्टी बंद करने और कान की सूजन कम करने की दवाएं देते हैं। अगर इंफेक्शन बैक्टीरिया से हुआ है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर बीमारी ठीक होने के बाद भी हल्का चक्कर या बैलेंस बिगड़ने की शिकायत रहे, तो डॉक्टर गर्दन और आंखों की हल्की कसरत (Exercise) करवाते हैं, जिससे दिमाग दोबारा बैलेंस बनाना सीख जाता है।