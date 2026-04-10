Standing Dizziness Causes: खड़े होते ही चक्कर आता है? हो सकती है ये गंभीर समस्या, डॉक्टर से जानिए कारण

जब आप खड़े होते हैं, तो शरीर का खून नीचे यानी पैरों और पेट की ओर चला जाता है। इससे दिल तक कम खून पहुंचता है और दिमाग को भी थोड़ी देर के लिए कम ब्लड सप्लाई मिलती है। इसी वजह से आपको चक्कर, हल्कापन या धुंधला दिखाई देने लगता है। आमतौर पर शरीर तुरंत इसे संभाल लेता है, दिल की धड़कन तेज होती है और नसें सिकुड़ती हैं, जिससे खून वापस ऊपर पहुंचता है। लेकिन अगर यह सिस्टम धीमा पड़ जाए, तो चक्कर ज्यादा महसूस होता है।