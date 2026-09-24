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ऊंचाई वाले इलाकों में सिरदर्द से लेकर बेहोशी हो सकती है HACE, अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी से जानें कारण

HACE Cause: पहाड़ों की ऊंचाई पर सिरदर्द और चाल बिगड़ने को न करें नजरअंदाज! यह High-Altitude Cerebral Edema (HACE) हो सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी (AJNR) और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जानें इसके गंभीर लक्षण, कारण और बचाव के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 24, 2026

brain swelling at high altitude leading to severe headache and loss of consciousness

ऊंचाई वाले इलाकों में सिरदर्द किस कारण से होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

HACE Symptoms: पहाड़ों की ठंडी हवा, खूबसूरत वादियां और ऊंचाई पर घूमने का मजा हर किसी को भाता है। लेकिन जब हम समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई (जैसे 8,000 फीट या 2,400 मीटर से ऊपर) पर जाते हैं, तो वहां की हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम होने लगता है। ऐसे में कई बार हमारे शरीर को ढलने का मौका नहीं मिलता और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों में सबसे खतरनाक स्थिति है High-Altitude Cerebral Edema (HACE)। यह अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के कारण दिमाग में सूजन आने की समस्या है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी (AJNR) और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, HACE एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर सही समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह सिरदर्द और उल्टी से शुरू होकर बेहोशी और जानलेवा स्थिति में बदल सकता है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है?

क्या होता है High-Altitude Cerebral Edema (HACE)?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब हमारा शरीर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तालमेल नहीं बिठा पाता, तो दिमाग की नसों (Blood vessels) में से तरल पदार्थ (Fluid) रिसकर दिमाग के ऊतकों (Tissues) में इकट्ठा होने लगता है। इस तरल पदार्थ के जमा होने से दिमाग में सूजन आ जाती है और खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। HACE को अक्सर Acute Mountain Sickness (AMS) का ही सबसे गंभीर रूप माना जाता है। यह आमतौर पर उन लोगों को होता है जो बहुत तेज़ी से पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं और अपने शरीर को नई ऊंचाई के हिसाब से ढलने (Acclimatization) का समय नहीं देते।

यह समस्या क्यों होती है?

  • हाइपोक्सिया (Hypoxia)।
  • तेजी से ऊंचाई पर जाना।
  • हवा का कम दबाव।
  • दिमाग की नसों का फैलना।
  • एक्युट माउंटेन सिकनेस (AMS) को नजरअंदाज करना।

शरीर में दिखते हैं ये मुख्य लक्षण

HACE के लक्षण अचानक या ऊंचाई पर पहुंचने के 1 से 3 दिनों के भीतर दिखने शुरू हो सकते हैं। इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है;

  • गंभीर और लगातार सिरदर्द होना।
  • चाल में लड़खड़ाहट (Ataxia)।
  • गंभीर थकान और कमजोरी होना।
  • उल्टी और जी मिचलाना।
  • मानसिक भ्रम और चिड़चिड़ापन आना।
  • बेहोशी और कोमा।

HACE का तुरंत इलाज और बचाव के उपाय

पहाड़ों पर यात्रा करते समय यदि किसी भी व्यक्ति में HACE के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत कदम उठाना जरूरी है;

  • निचले इलाके में उतरें (Descent)।
  • ऑक्सीजन सपोर्ट।
  • गामो बैग (Gamow Bag) का प्रयोग।

पहाड़ों पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • एक ही दिन में ज्यादा ऊंचाई पर न जाएं।
  • शरीर को ढलने का समय दें।
  • भरपूर पानी पीएं।
  • सिरदर्द या चक्कर आने पर चढ़ाई रोक दें और आराम करें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

24 Sept 2026 12:40 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:40 pm

Hindi News / Health / ऊंचाई वाले इलाकों में सिरदर्द से लेकर बेहोशी हो सकती है HACE, अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी से जानें कारण

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