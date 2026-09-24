ऊंचाई वाले इलाकों में सिरदर्द से लेकर बेहोशी हो सकती है HACE, अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी से जानें कारण

HACE Symptoms: पहाड़ों की ठंडी हवा, खूबसूरत वादियां और ऊंचाई पर घूमने का मजा हर किसी को भाता है। लेकिन जब हम समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई (जैसे 8,000 फीट या 2,400 मीटर से ऊपर) पर जाते हैं, तो वहां की हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम होने लगता है। ऐसे में कई बार हमारे शरीर को ढलने का मौका नहीं मिलता और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों में सबसे खतरनाक स्थिति है High-Altitude Cerebral Edema (HACE)। यह अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के कारण दिमाग में सूजन आने की समस्या है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी (AJNR) और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, HACE एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर सही समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह सिरदर्द और उल्टी से शुरू होकर बेहोशी और जानलेवा स्थिति में बदल सकता है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है?