25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Facet Arthropathy: सुबह उठते ही कमर में अकड़न? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है फैसेट आर्थराइटिस

Facet Arthropathy Cause: सुबह उठते ही कमर में अकड़न और दर्द रहना फैसेट आर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जानें इसके कारण, लक्षण और राहत पाने के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Sep 25, 2026

arthritic facet joints in the spine causing morning stiffness and back pain

Facet Arthropathy क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Facet Arthropathy Hindi: सुबह नींद से जागते ही कई बार कमर इतनी सख्त और अकड़ी हुई लगती है कि बिस्तर से उठना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। शुरुआत में थोड़ा चलने-फिरने या शरीर को सहलाने से यह दर्द कम तो हो जाता है, लेकिन शाम होते-होते या पीछे की तरफ झुकते ही यह फिर से उभर आता है। अक्सर लोग इसे केवल गलत पोज़िशन में सोने या बढ़ती उम्र की सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन अगर यह अकड़न और दर्द आपका रोज का साथी बन चुका है, तो इसे हल्के में न लें। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह समस्या Facet Arthritis (फैसेट आर्थराइटिस) या Facet Arthropathy का संकेत हो सकती है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों से जुड़ी एक आम स्थिति है, जो समय के साथ आपकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। आइए, इसे समझते हैं।

क्या होता है Facet Arthritis?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, हमारी रीढ़ की हड्डी (Spine) केवल एक सीधी हड्डी नहीं है, बल्कि यह छोटी-छोटी कई हड्डियों (Vertebrae) से मिलकर बनी होती है। इन हड्डियों को आपस में जोड़ने और हमें झुकने, मुड़ने व घूमने में मदद करने के लिए पीछे की तरफ छोटे-छोटे जोड़ होते हैं। इन्हीं जोड़ों को फैसेट जॉइंट्स (Facet Joints) कहा जाता है। इन फैसेट जॉइंट्स के ऊपर एक चिकनी परत (Cartilage) चढ़ी होती है, जो जोड़ों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने, लगातार गलत तरीके से बैठने या किसी पुरानी चोट के कारण जब यह चिकनी परत घिसने लगती है, तो जोड़ों की हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। इसी सूजन, दर्द और घिसाव की स्थिति को Facet Arthritis कहा जाता है।

शरीर में दिखने वाले मुख्य लक्षण

फैसेट आर्थराइटिस का दर्द रीढ़ की हड्डी के अन्य दर्दों से थोड़ा अलग होता है। अगर आपको यह समस्या है, तो शरीर में नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो सकते हैं;

  • सुबह के समय कमर में तेज अकड़न।
  • पीछे की तरफ झुकने पर दर्द बढ़ना।
  • कमर को छूने पर दर्द या संवेदनशीलता।
  • कूल्हों और जांघों तक दर्द जाना।
  • लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने में दिक्कत।

इसके पीछे क्या-क्या कारण होते हैं?

फैसेट आर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह रीढ़ की हड्डी पर लगातार पड़ने वाला दबाव और प्राकृतिक घिसाव है। इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं;

  • बढ़ती उम्र (Aging)।
  • गलत पोस्चर (Bad Posture)।
  • मोटापा (Obesity)।
  • पुरानी चोट या एक्सीडेंट।
  • डिस्क की समस्याएं।

इससे बचाव और राहत पाने के उपाय

अगर आपको फैसेट आर्थराइटिस की शुरुआती शिकायत है, तो अपनी जीवनशैली में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप इस दर्द से काफी हद तक राहत पा सकते हैं;

  • पोस्चर पर ध्यान दें।
  • वजन नियंत्रित रखें।
  • हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग।
  • सेंकाई करें।

डॉक्टर से परामर्श कब लें?

यदि कमर का दर्द और अकड़न कई हफ्तों तक लगातार बनी रहे, घरेलू उपायों से कोई आराम न मिले, या दर्द पैरों की तरफ जाने लगे, तो तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या स्पाइन स्पेशलिस्ट से जांच कराएं। डॉक्टर आमतौर पर एक्स-रे (X-ray), सीटी स्कैन (CT Scan) या एमआरआई (MRI) के जरिए फैसेट जोड़ों की स्थिति का सही पता लगाते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपी, सूजन कम करने वाली दवाओं या जरूरत पड़ने पर फैसेट जॉइंट इंजेक्शन (Facet Joint Injection) के ज़रिए इस समस्या का बहुत ही प्रभावी इलाज किया जाता है। सही समय पर सही देखभाल आपको इस दर्द से पूरी तरह राहत दिला सकती है।

त्वचा पर लाल गांठ और उसमें भर जाए पस, वेबएमडी से जानें Boils में क्या करें और क्या नहीं

ये भी पढ़ें
Boil treatment at home,How to heal a boil fast,Boil causes and symptoms,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

25 Sept 2026 07:00 am

Hindi News / Health / Facet Arthropathy: सुबह उठते ही कमर में अकड़न? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है फैसेट आर्थराइटिस

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

लार की नली में एक-दो नहीं, 10 पथरियां! भारत में दुर्लभ चिकित्सकीय मामला, राजकोट के 18 साल के युवक के मुंह के रास्ते निकाली, बाहर से नहीं लगाया कोई चीरा

Not just one or two, but 10 stones in the salivary duct! A rare medical case in India
अहमदाबाद

Labyrinthitis: बार-बार चक्कर और चलने में परेशानी, NHS से जानिए लैबायरिनथाइटिस में क्यों आती है ऐसी परेशानी

sudden dizziness and unsteadiness due to labyrinthitis of the inner ear
स्वास्थ्य

आंख के ऊपरी हिस्से में सूजन और दर्द? क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है Tear Gland में सूजन का संकेत

Close-up of swollen outer upper eyelid due to inflamed tear gland
स्वास्थ्य

ऊंचाई वाले इलाकों में सिरदर्द से लेकर बेहोशी हो सकती है HACE, अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोरेडियोलॉजी से जानें कारण

brain swelling at high altitude leading to severe headache and loss of consciousness
स्वास्थ्य

किशोरावस्था में दिख सकते हैं Idiopathic Scoliosis के संकेत, हेल्थलाइन से जानिए लक्षण

curved spine in a teen showing signs of idiopathic scoliosis
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.