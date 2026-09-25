Facet Arthropathy: सुबह उठते ही कमर में अकड़न? मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है फैसेट आर्थराइटिस

Facet Arthropathy Hindi: सुबह नींद से जागते ही कई बार कमर इतनी सख्त और अकड़ी हुई लगती है कि बिस्तर से उठना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। शुरुआत में थोड़ा चलने-फिरने या शरीर को सहलाने से यह दर्द कम तो हो जाता है, लेकिन शाम होते-होते या पीछे की तरफ झुकते ही यह फिर से उभर आता है। अक्सर लोग इसे केवल गलत पोज़िशन में सोने या बढ़ती उम्र की सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन अगर यह अकड़न और दर्द आपका रोज का साथी बन चुका है, तो इसे हल्के में न लें। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह समस्या Facet Arthritis (फैसेट आर्थराइटिस) या Facet Arthropathy का संकेत हो सकती है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों से जुड़ी एक आम स्थिति है, जो समय के साथ आपकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। आइए, इसे समझते हैं।