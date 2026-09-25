Mayo Clinic: Cervical Cyst आमतौर पर कैंसर नहीं, जानिए इसके बारे में जरूरी बातें

Cervical Cyst: मान लीजिए, कोई महिला कई दिनों से अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का-हल्का खिंचाव या भारीपन महसूस कर रही है। जब वह रोजमर्रा के काम करती है, तो उसे लगता है कि शायद दिनभर की थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। कभी-कभार पीरियड्स के आसपास यह असुविधा थोड़ी और बढ़ जाती है। फिर एक दिन, जब वह किसी सामान्य जांच के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एक शब्द लिखा आता है Cyst यानी गांठ या थैली। गांठ शब्द सुनते ही मन में तरह-तरह की आशंकाएं और डर घर करने लगते हैं। दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं यह कोई खतरनाक या जानलेवा बीमारी तो नहीं है? क्या यह आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत का रूप ले लेगी? इस एक शब्द से पूरी दिनचर्या का सुकून छीन जाता है और मन लगातार इसी चिंता में उलझा रहता है कि आखिर शरीर के अंदर यह बदलाव क्यों आया और अब आगे क्या होगा।