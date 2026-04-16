Oral Cancer Symptoms: मुंह के छालों को न समझें मामूली, डॉक्टर ने बताया ये 5 लक्षण हैं गंभीर बीमारी का संकेत

Surgical Oncology डायरेक्टर डॉ. मनदीप सिंह मल्होत्रा बताते हैं कि आमतौर पर छाले रोजमर्रा की वजहों से होते हैं, जैसे ज्यादा तनाव और थकान, गलती से गाल या जीभ कट जाना, ज्यादा मसालेदार या खट्टा खाना, शरीर में विटामिन B12 या आयरन की कमी। डॉक्टर के अनुसार, ऐसे छाले 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लंबे समय तक बने रहें, तो जांच जरूरी हो जाती है।