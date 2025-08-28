Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Vitamin Deficiency Mouth Ulcers: मुंह में जलन और छाले बार-बार हो रहे हैं? ये 5 घरेलू चीजें तुरंत राहत देंगी

Vitamin Deficiency Mouth Ulcers: अकसर बहकी मुंह में छाले या जलन महसूस होती है, जिससे खाने में तकलीफ, बोलने में दर्द और दिनभर बेचैनी बनी रहती है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 28, 2025

Which Vitamin Causes Mouth Ulcers|फोटो सोर्स – Freepik

Vitamin Deficiency Mouth Ulcers: अकसर बहकी मुंह में छाले या जलन महसूस होती है, जिससे खाने में तकलीफ, बोलने में दर्द और दिनभर बेचैनी बनी रहती है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में यहां कुछ असरदार और घरेलू तरीके बताए गए हैं, जो न केवल राहत देते हैं बल्कि शरीर में विटामिन की कमी भी पूरी करते हैं। आगे जानिए ऐसी 5 आसान चीजें जो मुंह के छालों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगी।

इन विटामिन्स की कमी हो सकती है जिम्मेदार

  • फोलिक एसिड (विटामिन B9)
  • विटामिन C
  • विटामिन B12
  • विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन)

इन 5 घरेलु उपायों से छाले होंगे गायब

  • अंडा और दूध – दोनों में विटामिन B12 भरपूर होता है। रोजाना सेवन से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और छालों की समस्या कम होती है।
  • बादाम और मूंगफली – इनमें विटामिन B2 और हेल्दी फैट्स होते हैं जो त्वचा और मुंह की कोशिकाओं को मजबूत रखते हैं।
  • अमरूद और नींबू – ये विटामिन C से भरपूर हैं। अमरूद को सीधे खाएं या नींबू पानी पिएं, इससे इम्युनिटी मजबूत होगी और छाले जल्दी भरेंगे।
  • दही और छाछ – दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को विटामिन B समूह की कमी से बचाते हैं।
  • हरी पत्तेदार सब्जियां – पालक जैसी हरी सब्जियां फोलिक एसिड और विटामिन C का अच्छा स्रोत हैं। नियमित सेवन से छालों में राहत मिलती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Updated on:

28 Aug 2025 09:14 am

Published on:

28 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Lifestyle News / Vitamin Deficiency Mouth Ulcers: मुंह में जलन और छाले बार-बार हो रहे हैं? ये 5 घरेलू चीजें तुरंत राहत देंगी

