Vitamin Deficiency: नींद ना आने की वजह कहीं विटामिन की कमी तो नहीं? जानें कैसे करें पूर्ति

Vitamin Deficiency Cause Sleep Issues: क्या आप भी रात में सोते वक्त करवटें बदलते हैं? क्या नींद आने में मुश्किल होती है?कई लोग इसे दिनभर की थकान, स्ट्रेस या फिर ज्यादा स्क्रीन टाइम का असर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी की वजह से भी नींद पर असर पड़ सकता है?यह तब होता है जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते, जिससे नींद से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बार-बार नींद का टूटना या नींद न आना जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर समय रहते इन विटामिन्स की कमी को पूरा न किया जाए, तो यह समस्या धीरे-धीरे क्रॉनिक इंसोम्निया जैसे गंभीर रूप ले सकती है।इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन से विटामिन्स की कमी से नींद पर असर पड़ता है,और किन नेचरल तरीकों से उनकी कमी को दूर किया जा सकता है।