पैरों में दर्द और कमजोरी? Vitamin-K की कमी को पहचानने के ये 5 लक्षण

Vitamin-K Deficiency Symptoms: पैरों के दर्द, कमजोरी और भारीपन को हम अक्सर दिनभर की भागदौड़, थकान या ओवरवर्क समझ बैठते हैं। साथ ही कई लोग इसे अपने उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ ओवरवर्क और भागदौड़ का नतीजा नहीं, बल्कि शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको भी ये लक्षण नजर आते हैं, तो हो सकती है, जो ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यहां जानिए विटामिन-K की कमी से होने वाले संभावित लक्षण, जिन्हें पहचानकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं।