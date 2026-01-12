12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप में अब नहीं मिलेगी तारीख पे तारीख… जानिए क्या है वो नियम जो बता देगा पार्टनर सीरियस है या बस काट रहा वक्त?

Dating Trends 2026: क्या आप भी बिना किसी नतीजे वाली डेटिंग से थक चुके हैं? जानें क्या है 2026 का नया 'सनसेट क्लॉज' ट्रेंड और यह कैसे आपकी लव-लाइफ को टाइम पास से बचाकर सीरियस बना सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 12, 2026

New dating rules 2026, Modern dating rules for serious relationships

Sunset Clause Dating Trend | (फोटो सोर्स- Freepik)

Dating Trends 2026: अगर आप डेटिंग ऐप्स पर घंटों स्वाइप करके थक चुके हैं और महीनों की बातचीत के बाद भी आपका रिश्ता 'हम क्या हैं?' वाले सवाल पर अटका रहता है, तो 2026 का नया ट्रेंड आपके लिए ही है। जिसको नाम दिया गया है, 'सनसेट क्लॉज' (Sunset Clause)। ​यह डेटिंग ट्रेंड सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के सिंगल्स के लिए यह एक लाइफसेवर साबित हो रहा है। आइए समझते हैं कि यह ट्रेंड आपकी लव लाइफ को बना सकता है या बिगाड़ सकता है।

क्या है सनसेट क्लॉज?

सिम्पल भाषा में कहें तो यह एक 'टाइम-बाउंड डेटिंग' है। जैसे किसी बिजनेस एग्रीमेंट में एक समय सीमा फिक्स होती है, वैसे ही अब कपल्स शुरुआत में ही यह तय कर लेते हैं कि अगर एक फिक्स टाइम (जैसे 6 महीने या 1 साल) के अंदर रिलेशन किसी सिरियस मोड़ या कमिटमेंट तक नहीं पहुंचता, तो वे बिना किसी कड़वाहट के आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे।

​​यह ट्रेंड क्यों बन रहा है पहली पसंद?

एक सर्वे के अनुसार, 22 से 35 साल के करीब 37% युवा अब इस ट्रेंड को अपना रहे हैं। इसके पीछे के कारण यह है कि-

  • जब सालों तक किसी के साथ रहने के बाद पता चलता है कि पार्टनर सीरियस नहीं है, तो बहुत दुख होता है। यह क्लॉज उस टाइम और दिल को टूटने से बचाता है।
  • जब डेडलाइन फिक्स होती है, तो दोनों पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग (जैसे करियर, फैमिली और लाइफस्टाइल) पर खुलकर बात कर सकते हैं।
  • यह उन लोगों के लिए फिल्टर का काम करता है जो सिर्फ कैजुअल डेटिंग के लिए दूसरों का टाइम बर्बाद करते हैं।

​लव लाइफ पर इसका असर: फायदा या नुकसान?

यह ट्रेंड आपकी लव लाइफ को दो तरह से इफेक्ट कर सकता है-

  • ​फायदा- यह आपको और आपके पार्टनर को रिलेशन को लेकर ईमानदार बनाता है। जब डेडलाइन सामने होती है, तो लोग प्रयास (Efforts) भी ज्यादा करते हैं।
  • ​नुकसान- कुछ लोगों का मानना है कि प्यार को घड़ी की सुइयों पर नहीं तौला जा सकता। टाइम लिमिट की वजह से रिलेशन में नेचुरल स्पार्क खत्म हो सकता है और यह एक बिजनेस डील जैसा फील होने लगता है।

ये भी पढ़ें

अब लुक्स नहीं, मेंटल हेल्थ और करियर तय करेंगे आपका रिश्ता… 2026 में पूरी तरह बदलने वाला है डेटिंग का तरीका
लाइफस्टाइल
dating trends, dating trends Gen-Z, Dating Trends 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप

Published on:

12 Jan 2026 05:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / रिलेशनशिप में अब नहीं मिलेगी तारीख पे तारीख… जानिए क्या है वो नियम जो बता देगा पार्टनर सीरियस है या बस काट रहा वक्त?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सावधान! सर्दियों की 'मीठी धूप' कर सकती है स्किन खराब, टैनिंग हटाने के लिए घर पर ही बनाएं ये नेचुरल पैक

home remedies for tanning, Sun tan removal at home naturally
लाइफस्टाइल

पाबंदी ऐसी कि यमराज को भी आने की इजाजत नहीं! क्या आप जानते हैं दुनिया के इस इकलौते 'वीजा फ्री' आइलैंड का सच?

Why is it illegal to die in Longyearbyen, Doomsday Seed Vault
लाइफस्टाइल

Swami Vivekananda Jayanti Quotes: सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, संकल्प चाहिए… निराशा में भी उम्मीद जगा देंगे स्वामी विवेकानंद के ये विचार

Indian monk Swami Vivekananda, Swami Vivekananda inspiration for students and youth, Swami Vivekananda quotes, Motivational thoughts of Swami Vivekananda
लाइफस्टाइल

शादी हो या पार्टी... आपके चेहरे का नूर बढ़ा देंगे ये 5 स्पार्कल लिपस्टिक शेड्स, देखें लिस्ट

Top glitter lipstick shades, Glamorous glitter lipstick range
लाइफस्टाइल

पुरानी ड्रेस छोड़ें, इस बार ट्राई करें 'रोजफायर' और 'रीगल ग्रीन' शेड्स, देखें बेस्ट लोहड़ी लुक की लिस्ट

Traditional Lohri festive look, Lohri party wear suit 2026, Traditional Punjabi Look for Lohri
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.