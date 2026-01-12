रिलेशनशिप में अब नहीं मिलेगी तारीख पे तारीख… जानिए क्या है वो नियम जो बता देगा पार्टनर सीरियस है या बस काट रहा वक्त?

Dating Trends 2026: अगर आप डेटिंग ऐप्स पर घंटों स्वाइप करके थक चुके हैं और महीनों की बातचीत के बाद भी आपका रिश्ता 'हम क्या हैं?' वाले सवाल पर अटका रहता है, तो 2026 का नया ट्रेंड आपके लिए ही है। जिसको नाम दिया गया है, 'सनसेट क्लॉज' (Sunset Clause)। ​यह डेटिंग ट्रेंड सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के सिंगल्स के लिए यह एक लाइफसेवर साबित हो रहा है। आइए समझते हैं कि यह ट्रेंड आपकी लव लाइफ को बना सकता है या बिगाड़ सकता है।