Dating Trends 2026: मंडे को सोना, सैटरडे को मोना, भारत में प्यार सिर्फ ‘बैकअप प्लान’? जानिए क्या है रोस्टर डेटिंग

Dating Trends 2026: आज की डेटिंग लाइफ उतनी ही उलझी हुई है जितनी कि आपके ईयरफोन के तार। अभी हम सिचुएशनशिप और घोस्टिंग जैसी डेटिंग ट्रेंड्स (New Dating Trends) को समझ ही रहे थे कि 2026 की डेटिंग डिक्शनरी में एक नया शब्द और आ गया वो है, 'रोस्टर डेटिंग' (Roster Dating)। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड वायरल हो रहा है, जहां कोई इसे आजादी कह रहा है तो कोई इमोशनल चीटिंग। यानी यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि आज की रियलिटी है। ​लेकिन सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपके साथ जो डेट पर बैठा है, उसके पास आपके जैसे 4 और ऑप्शन्स तैयार बैठे हो सकते हैं या आप भी उनमें से एक।