बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा दिखे तो क्या करें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Macrocephaly के कारण और लक्षण

Macrocephaly Hindi: छोटे बच्चे की हर छोटी-बड़ी गतिविधि और शारीरिक विकास पर माता-पिता की पैनी नजर रहती है। जन्म के बाद डॉक्टर नियमित रूप से बच्चे का वजन, लंबाई और सिर का घेरा (Head Circumference) नापते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता को लगता है कि उनके बच्चे का सिर बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा बड़ा दिख रहा है, या डॉक्टर जांच के दौरान बताते हैं कि सिर का आकार ग्रोथ चार्ट में औसत से ऊपर जा रहा है। मेडिकल की भाषा में बच्चे के सिर के सामान्य से काफी बड़े होने की स्थिति को मैक्रोसेफली (Macrocephaly) कहा जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, हर बार सिर का बड़ा होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन इसके कारणों को समय पर समझना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है?