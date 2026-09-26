Kallmann Syndrome: समय पर शुरू न हो Puberty तो न करें नजरअंदाज, नेचर रिसर्च से समझें कॉलमैन सिंड्रोम के लक्षण

Kallmann Syndrome Cause: बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में किशोरावस्था (Puberty) एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। आमतौर पर लड़कियों में 8 से 13 साल और लड़कों में 9 से 14 साल की उम्र के बीच शरीर में प्राकृतिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई बार उम्र बढ़ने के बावजूद बच्चों में प्यूबर्टी के लक्षण दिखाई नहीं देते। अक्सर माता-पिता इसे शारीरिक कमजोरी या 'देर से विकास होना' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल भाषा में समय पर प्यूबर्टी न आने के पीछे एक दुर्लभ स्थिति हो सकती है, जिसे कॉलमैन सिंड्रोम (Kallmann Syndrome) कहा जाता है। यह एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक स्थिति है जो शरीर के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है। आइए इसे समझते हैं।