Paget’s Disease of the Breast: ब्रेस्ट में बदलाव से लेकर गांठ तक, NHS से जानें पैजेट्स डिजीज के लक्षण

Paget's Disease of the Breast Hindi: ब्रेस्ट कैंसर का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ स्तन में किसी गांठ (लंप) का ही ख्याल आता है। लेकिन हर बार ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत किसी गांठ से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार स्तन की त्वचा, विशेष रूप से निप्पल और उसके आसपास का हिस्सा ऐसे संकेत देने लगता है जिन्हें महिलाएं सामान्य त्वचा की एलर्जी या सूखापन समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। मेडिकल भाषा में ब्रेस्ट के इस दुर्लभ कैंसर को ब्रेस्ट की पैजेट्स डिजीज (Paget's Disease of the Breast) कहा जाता है। यह समस्या निप्पल की बाहरी त्वचा से शुरू होती है और इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके।