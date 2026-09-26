Quadrantanopia: सिर्फ आंखों की बीमारी नहीं, दिमाग की समस्या से भी जा सकती है नजर के एक हिस्से की रोशनी, साइंसडायरेक्ट से जानें कारण

Quadrantanopia Symptoms: अक्सर जब भी किसी इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है या नजर कमजोर होने लगती है, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि आंखों का नंबर बढ़ गया है या मोतियाबिंद जैसी कोई समस्या हो गई है। हम तुरंत चश्मा बदलने या आई ड्रॉप्स डालने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार नजर का कमजोर होना आंखों की खराबी की वजह से नहीं, बल्कि दिमाग के अंदरूनी हिस्से में आई किसी गंभीर रुकावट के कारण होता है? हमारी आंखें केवल कैमरा हैं, मगर जो तस्वीर हम देखते हैं, उसे प्रोसेस करने और दिखाने का असली काम हमारा दिमाग करता है। जब दिमाग के देखने वाले हिस्से (विजुअल पाथवे) में कोई चोट, स्ट्रोक या बीमारी लग जाती है, तो इंसान की देखने की क्षमता का एक चौथाई हिस्सा अचानक गायब हो सकता है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को क्वाड्रेंटेनोपिया (Quadrantanopia) कहा जाता है। यह कोई साधारण आंखों की परेशानी नहीं, बल्कि दिमाग से जुड़ी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण और कारण क्या हैं?