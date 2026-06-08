ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट में लिखे Grade 1 से 4 का क्या है मतलब? ऐसे समझ सकते हैं अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट

इसे सबसे आक्रामक और तेजी से फैलने वाला ट्यूमर माना जाता है (जैसे ग्लियोब्लास्टोमा)। इसकी कोशिकाएं बहुत अजीब दिखती हैं और अपनी खुद की रक्त वाहिकाएं (blood vessels) बना लेती हैं ताकि तेजी से बढ़ सकें। अमेरिकन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन (ABTA) की रिसर्च के अनुसार, ग्रेड 4 का मतलब यह नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब समय सबसे कीमती है। इसमें बिना एक दिन भी गंवाए तुरंत बेहद आक्रामक और विशेषज्ञ इलाज (Advanced Treatment) शुरू करना होता है।