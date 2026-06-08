8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट में लिखे Grade 1 से 4 का क्या है मतलब? ऐसे समझ सकते हैं अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट

Brain Tumor Grade Meaning: ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट में ग्रेड 1, 2, 3 और 4 का क्या मतलब होता है? कैंसर रिसर्च यूके, मेयो क्लिनिक और ABTA की जानकारी के आधार पर आसान भाषा में समझें ट्यूमर की गंभीरता और इलाज।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 08, 2026

Brain Tumor Grade 4 Brain Tumor Report WHO Brain Tumor Classification

ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- freepik)

Brain Tumor Grade Meaning: जब किसी परिवार में किसी अपने को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होता है, तो पूरा परिवार गहरे सदमे और तनाव में डूब जाता है। डॉक्टर जब हाथ में बायोप्सी या पैथोलॉजी रिपोर्ट थमाते हैं, तो उसमें लिखे अंग्रेजी के जटिल मेडिकल शब्द पहेली जैसे लगते हैं। सबसे ज्यादा उलझन और डर पैदा करता है वहां लिखा एक शब्द ग्रेड (Grade)।

अक्सर लोग ग्रेड 4 देखते ही यह मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि ग्रेड 1 को बहुत हल्के में छोड़ देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में हर ग्रेड का एक सटीक वैज्ञानिक पैमाना, व्यवहार और इलाज तय है। आइए, बिना पैनिक हुए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि आपकी रिपोर्ट के इन ग्रेड्स का असल में आपके स्वास्थ्य और इलाज के लिए क्या मतलब है।

ट्यूमर का ग्रेड असल में क्या होता है?

सरल भाषा में कहें तो ग्रेड यह बताता है कि ट्यूमर की कोशिकाएं (cells) माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी दिख रही हैं और वे कितनी तेजी से फैल सकती हैं। इसके लिए दुनिया भर के डॉक्टर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च बताती है कि ट्यूमर को उसके जेनेटिक और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल के आधार पर सटीक ग्रेड दिया जाता है, ताकि सही इलाज चुना जा सके।

आसान भाषा में समझें ग्रेड 1 से 4 का गणित

ग्रेड 1 (शुरुआती और शांत)

इस ग्रेड में ट्यूमर की कोशिकाएं लगभग सामान्य कोशिकाओं जैसी ही दिखती हैं। ये बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं और आस-पास के दिमागी हिस्सों में नहीं फैलतीं। कैंसर रिसर्च यूके (Cancer Research UK) की गाइडलाइंस के अनुसार, इन्हें आमतौर पर बेनाइन (Non-cancerous) माना जाता है। इन्हें सर्जरी के जरिए पूरी तरह निकाला जा सकता है और मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

ग्रेड 2 (धीमा लेकिन सतर्क रहने वाला)

ये कोशिकाएं थोड़ी असामान्य होती हैं। ये भी धीरे-धीरे ही बढ़ती हैं, लेकिन इनमें एक रिस्क होता है, ये सर्जरी के बाद दोबारा लौट सकती हैं या समय के साथ ऊंचे ग्रेड में बदल सकती हैं। इसलिए डॉक्टर सर्जरी के बाद भी मरीज पर लगातार नजर (Follow-up) रखते हैं।

ग्रेड 3 (आक्रामक और तेज)

यहां से ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे मैलिग्नेंट (Malignant) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की डायग्नोसिस रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेड 3 की कोशिकाएं तेजी से असामान्य रूप से बढ़ती हैं और सक्रिय रूप से दिमागी टिश्यूज में फैलने लगती हैं। इसमें सर्जरी के साथ-साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन बेहद जरूरी हो जाता है।

ग्रेड 4 (सबसे गंभीर और आक्रामक)

इसे सबसे आक्रामक और तेजी से फैलने वाला ट्यूमर माना जाता है (जैसे ग्लियोब्लास्टोमा)। इसकी कोशिकाएं बहुत अजीब दिखती हैं और अपनी खुद की रक्त वाहिकाएं (blood vessels) बना लेती हैं ताकि तेजी से बढ़ सकें। अमेरिकन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन (ABTA) की रिसर्च के अनुसार, ग्रेड 4 का मतलब यह नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब समय सबसे कीमती है। इसमें बिना एक दिन भी गंवाए तुरंत बेहद आक्रामक और विशेषज्ञ इलाज (Advanced Treatment) शुरू करना होता है।

बेहतरीन और टारगेटेड थेरेपीज मौजूद

पैथोलॉजी रिपोर्ट सिर्फ एक नक्शा है, लेकिन इलाज का रास्ता आपका न्यूरोसर्जन तय करता है। रिपोर्ट देखकर खुद इंटरनेट पर इलाज न ढूंढें और न ही पैनिक करें। आधुनिक मेडिकल साइंस में अब हर ग्रेड के लिए बेहतरीन और टारगेटेड थेरेपीज मौजूद हैं, जो मरीजों को एक बेहतर और लंबा जीवन जीने में मदद कर रही हैं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Bangladesh Measles Outbreak: पड़ोसी देश बांग्लादेश में तेजी से फैल रहा खसरा, 600 से ज्यादा बच्चों की मौत, 74 हजार से ज्यादा मामले

ये भी पढ़ें
Measles Cases in Bangladesh Measles Deaths Measles Vaccination

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jun 2026 05:04 pm

Published on:

08 Jun 2026 05:02 pm

Hindi News / Health / ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट में लिखे Grade 1 से 4 का क्या है मतलब? ऐसे समझ सकते हैं अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

FIFA World Cup 2026 से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट, हंतावायरस, खसरा और इबोला को रोकने के लिए बनाई गई खास रणनीति

Measles outbreak FIFA World Cup 2026 Infectious diseases
स्वास्थ्य

Monsoon Diseases: मानसून में सिर्फ डेंगू नहीं, ये 7 बीमारियां भी बढ़ाती हैं परेशानी, JCDR की रिसर्च में हुआ खुलासा

Monsoon Diseases, Dengue, Malaria, Typhoid,
स्वास्थ्य

डिलीवरी के बाद लगातार उदासी या रोने का मन? हो सकते हैं Postpartum Depression के संकेत, डॉक्टर से जानें लक्षण और कारण

Postpartum depression symptoms , Postpartum depression after delivery, Baby blues vs postpartum depression,
स्वास्थ्य

Phone Screen and Headache: सौ में 12 लोग माइग्रेन से परेशान, क्या फोन भी है एक कारण? जानें क्या कहती है नेशनल हेडेक इंस्टीट्यूट और PMC की रिपोर्ट

Smartphone headache Phone causes headache, Can screen time cause migraines,
स्वास्थ्य

LRBA Deficiency से पीड़ित 3 साल की बच्ची, इलाज के लिए परिवार पहुंचा हाई कोर्ट, जानिए क्या है ये दुर्लभ बीमारी

Rare Genetic Disease Bone Marrow Transplant LRBA Deficiency Symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.