Bangladesh Measles Outbreak: पड़ोसी देश बांग्लादेश में तेजी से फैल रहा खसरा, 600 से ज्यादा बच्चों की मौत, 74 हजार से ज्यादा मामले

स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक दिन में 1,200 से ज्यादा नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। वहीं, 55 नए मामलों में लैब जांच के जरिए खसरे की पुष्टि हुई है। मार्च के मध्य से अब तक बांग्लादेश में करीब 74 हजार से ज्यादा संदिग्ध मामले और 9 हजार से अधिक पुष्टि किए गए संक्रमण दर्ज किए जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने के कारण अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है।