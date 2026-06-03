Mosquitoes Bites: मॉस्किटो क्रीम लगाने के बाद भी क्यों काट लेते हैं मच्छर? रिसर्च में पता चला कारण

अगर आपने अपने हाथों या पैरों पर क्रीम लगाई, लेकिन त्वचा की कोई छोटी सी जगह या उंगलियों के बीच का हिस्सा थोड़ा सा भी छूट गया, तो मच्छर को वहीं मौका मिल जाता है। मच्छर जैसे ही उस बिना क्रीम वाली जगह पर बैठता है, तो उसके पैरों को वो खराब स्वाद नहीं मिलता। स्वाद न मिलने के कारण वह तुरंत आपको उसी जगह पर काट लेता है। यही वजह है कि क्रीम लगाने में हुई जरा सी भी लापरवाही मच्छरों का काम आसान कर देती है। जिसके कारण मच्छरों से होने वाले रोगों जैसे डेंगु और मलेरिया का रिस्क बढ़ जाता है।