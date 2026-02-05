अब फ्री में होगा ‘कैंसर’ का इलाज, बिना आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिलेगा फायदा

करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर यूनिट विकसित किया जा रहा है। मशीन स्थापना के लिए आधुनिक बंकर बनकर तैयार हो चुका है और मशीन खरीदने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन. सिंह के अनुसार नए कैंसर यूनिट में छह लीनियर एक्सीलेटर मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है और इसे समय पर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।