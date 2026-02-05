5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अब फ्री में होगा ‘कैंसर’ का इलाज, बिना आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिलेगा फायदा

MP News: अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लीनियर एक्सीलेटर मशीन से आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ-साथ उन मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 05, 2026

Cancer

Cancer (Photo Source - Patrika)

MP News: अब हमीदिया अस्पताल में जानलेवा कैंसर का उपचार पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आसान होगा। इलाज के दौरान न तो दर्द होगा और न ही मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। हमीदिया के कैंसर विभाग में अत्याधुनिक कैंसर यूनिट विकसित की जा रही है। यहां लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह आधुनिक मशीन कैंसरग्रस्त हिस्से की कोशिकाओं को नष्ट करती है।

इससे दिल, फेफड़े, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी जैसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते हैं। मशीन शुरू होने के बाद ब्रेन ट्यूमर और अन्य गंभीर कैंसर मरीजों को महीनों तक दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा और कई मामलों में बिना सर्जरी के ही इलाज संभव होगा। इससे सिर- गर्दन, स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट, ब्रेन ट्यूमर और सर्वाइकल कैंसर का उपचार किया जाएगा।

बिना शुल्क के होगा उपचार

इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ गरीब मरीजों को मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लीनियर एक्सीलेटर मशीन से आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ-साथ उन मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। निजी अस्पतालों में इसी इलाज का खर्च 70 हजार से 1.7 लाख रुपये तक आता है।

तैयार हो रहा कैंसर यूनिट

करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर यूनिट विकसित किया जा रहा है। मशीन स्थापना के लिए आधुनिक बंकर बनकर तैयार हो चुका है और मशीन खरीदने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता एन. सिंह के अनुसार नए कैंसर यूनिट में छह लीनियर एक्सीलेटर मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है और इसे समय पर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऐसे काम करती है मशीन

सीटी या एमआरआइ स्कैन से ट्यूमर की सटीक लोकेशन तय की जाती है। कंम्प्यूटर से रेडिएशन की मात्रा, दिशा और समय निर्धारित होता है। मशीन 360 डिग्री घूमकर ट्यूमर पर रेडिएशन देती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं का डीएनए नष्ट होकर वे धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं।

आसान और सुरक्षित उपचार

इलाज में दर्द नहीं होता, कई मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर एक सत्र में 10 से 20 मिनट लगते हैं और मरीज उसी दिन घर लौट सकता है।

ये भी पढ़ें

‘रैपिडो चालक’ ने लड़की से किया रेप, Chat GPT ने बुला दी पुलिस…
इंदौर
Rapido driver

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 01:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब फ्री में होगा ‘कैंसर’ का इलाज, बिना आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में आईएफएस ने दिया इस्तीफा, वरिष्ठ अफसर के पत्र से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

Resignation of a senior IFS officer in MP creates a stir in administrative circles
भोपाल

भोपाल में ‘कटर मैन’ का खौफ खत्म, पत्नी का गुस्सा लड़कियों पर उतारने वाला सनकी गिरफ्तार

Bhopal Cutter Man Arrested
भोपाल

मेरा बच्चा लौटा दो….मां की मूक पुकार, वन विभाग ने रेस्क्यू किया तो झाड़ियों में ढूंढती रही भालू

MP News bear mother cub reunion emotional story of bhopal
भोपाल

‘उत्तरप्रदेश’ और ‘झारखंड’ जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी खुशखबरी…

Indian Railway
भोपाल

भोपाल से विदिशा, रायसेन और सीहोर तक चलेगी मेट्रो, राजधानी से जुड़ेंगे सैटेलाइट शहर

BHOPAL METRO
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.