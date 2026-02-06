MP Weather: 3 दिन बाद ‘वेस्टर्न डिस्टरबेंस’ पलटेगा मौसम, तेजी से गिरेगा तापमान, अलर्ट

MP Weather: इन दिनों मौसम की रंगत लगातार बदल रही है, साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। फरवरी की शुरुआत से ही बादल, कोहरे और हवा के रुख में लगातार बदलाव के चलते कभी ठंडक तो कभी उमस का दौर बना हुआ है। फिलहाल मौसम शुष्क होने लगा है, ऐसे में रात में हल्की ठंडक रह सकती है, लेकिन दो तीन दिन बाद फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है।