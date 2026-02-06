भोपाल में फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ पर मचा बवाल, सड़कों पर फरसा लेकर उतरा ब्राह्मण समाज

Ghooskhor Pandat Controversy: मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडत के टाइटल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एमपी नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। समाज के द्वारा आरोप लगाया गया है कि फिल्म में एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।