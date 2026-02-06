मंत्री जी ने दी महिलाओं को धमकी, लाड़ली बहना योजना से कटवा दूंगा नाम

Ladli Behna Yojana: प्रदेश की बहनों को संबल देने के लिए सरकार ने जिस लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की। उसी को सरकार के मंत्री अपने कार्यक्रम का शोपीस बनाने पर उतारू हैं। सीहोर जिले के धामंदा में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने महिलाओं की उपस्थिति कम देखी तो भड़क गए। मंत्री ने कहा, यहां 894 लाड़ली बहना को योजना में हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति कम रही है।