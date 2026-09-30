30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

कान की सफाई के लिए Ear Candling का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इस्तेमाल से पहले जान लें ये जरूरी बातें 

Ear Candling: कान की सफाई के लिए ईयर कैंडलिंग का इस्तेमाल कितना सुरक्षित है? क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक के अनुसार जानें इसके संभावित नुकसान और ईयरवैक्स हटाने के सुरक्षित तरीके।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 30, 2026

Ear Candling, Ear Wax Removal

ear candling (representative image) image credit Gemini

Ear Wax Removal: कान में जमा ईयरवैक्स यानी कान का मैल निकालने के लिए कुछ लोग बाजार में मिलने वाली किट, लकड़ी पर रूई लपेटकर या ईयर कैंडलिंग जैसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये तरीके सच में कान की सफाई के लिए सही और सुरक्षित हैं? आइए जानते हैं ईयर कैंडलिंग क्या है और कान से ईयरवैक्स निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित माना जाता है। 

क्या है ईयर कैंडलिंग

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ईयर कैंडलिंग को ईयर कोनिंग भी कहा जाता है। इसमें लंबी और खोखली कैंडल के एक सिरे को कान के छेद पर रखा जाता है और दूसरे सिरे को जलाया जाता है। इसे करने वालों का दावा होता है कि कैंडल से बनने वाला वैक्यूम कान के अंदर जमा वैक्स को बाहर खींच लेता है।

ईयर कैंडलिंग से कान का मैल निकलता है या नहीं

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ईयर कैंडलिंग से कान के अंदर नकारात्मक दबाव या वैक्यूम बनने का दावा सही साबित नहीं हुआ है। रिसर्च में भी यह साबित नहीं हुआ कि ईयर कैंडलिंग कान का मैल निकालती है। इसके बजाय इससे कान में जमा वैक्स और बढ़ सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार भी ईयरवैक्स ब्लॉकेज के इलाज के लिए ईयर कैंडलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिसर्च में पाया गया है कि यह तरीका काम नहीं करता और इससे कान जल सकता है या कान को नुकसान पहुंच सकता है।

ईयर कैंडलिंग से क्या नुकसान हो सकता है

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ईयर कैंडलिंग के दौरान गर्म मोम और खुली लौ की वजह से कान और सिर की त्वचा जल सकती है। कैंडल कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा पिघला हुआ मोम कान के अंदर चला जाए तो पहले से जमा ईयरवैक्स और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में ईयर कैंडलिंग से आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इसलिए इसे कान की सफाई का सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है।

ईयरवैक्स शरीर के लिए जरूरी है

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कान में बनने वाला ईयरवैक्स बेकार चीज नहीं है। यह कान के अंदर के वातावरण को बनाए रखने और गंदगी को इकट्ठा करने जैसे कामों में मदद करता है। आमतौर पर कान खुद ही अतिरिक्त वैक्स को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हर बार कान के अंदर की सफाई करने की जरूरत नहीं होती।

ईयरवैक्स जमा हो जाए तो क्या करें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर ईयरवैक्स ज्यादा जमा हो जाए और इससे दर्द या सुनने में परेशानी होने लगे, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर कान के अंदर देखकर यह पता लगा सकते हैं कि समस्या वास्तव में ईयरवैक्स की वजह से है या किसी दूसरी वजह से। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अतिरिक्त ईयरवैक्स को सुरक्षित तरीके से निकाल सकते हैं।

कान में कॉटन स्वैब डालने से भी बचें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कान साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसे कान के अंदर डालने से वैक्स और अंदर जा सकता है और कान की नली या कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, कॉटन स्वैब, हेयरपिन या पेपर क्लिप जैसी चीजों से कान का मैल निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे वैक्स और अंदर जा सकता है और कान को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

कान की सफाई कब करवानी चाहिए

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर कान में ज्यादा वैक्स जमा हो गया है, तो सबसे सुरक्षित तरीका स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जांच और सफाई करवाना है। अगर बार बार ईयरवैक्स जमा होता है, तो डॉक्टर सुरक्षित तरीके से इसे कम करने के उपाय भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कान में दर्द, सुनने में परेशानी या कान से किसी तरह का तरल निकलने जैसी समस्या है, तो इसे सिर्फ ईयरवैक्स मानकर खुद से सफाई करने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

नाक से बार-बार खून आना और एक तरफ नाक बंद रहना? हो सकता है Sinus Cancer का शुरुआती संकेत, एनएचएस से जानें कारण

ये भी पढ़ें
sinus cancer early symptoms,one sided blocked nose and bleeding,nasal and sinus cancer causes,

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 02:28 pm

Published on:

30 Sept 2026 02:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / कान की सफाई के लिए Ear Candling का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इस्तेमाल से पहले जान लें ये जरूरी बातें 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बिना कुछ खाए मुंह में नमकीन स्वाद क्यों आता है? Cleveland Clinic से जानें कारण

Salty Taste In Mouth, Salty Taste Causes
लाइफस्टाइल

एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, पढ़ें सोशल मीडिया पर वायरल महिलाओं के ये 20+ स्लोगन

Women Protest, Delhi Women Protest
लाइफस्टाइल

बढ़ती उम्र में क्यों बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का खतरा? Cleveland Clinic से जानें कारण 

drinking water to stay hydrated and avoid age-related dehydration risks
लाइफस्टाइल

दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, खानपान से लेकर एक्सरसाइज और नींद तक रखें ध्यान

Healthy adult preparing nutritious meal and exercising as part of daily routine to prevent heart disease
लाइफस्टाइल

उम्र बढ़ने के साथ क्यों बढ़ सकती है सीने में जलन की समस्या? Cleveland Clinic से जानें हार्टबर्न के कारण

esophagus and stomach showing how aging can lead to more frequent heartburn and acid reflux
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.