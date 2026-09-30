कान की सफाई के लिए Ear Candling का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इस्तेमाल से पहले जान लें ये जरूरी बातें 

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ईयर कैंडलिंग से कान के अंदर नकारात्मक दबाव या वैक्यूम बनने का दावा सही साबित नहीं हुआ है। रिसर्च में भी यह साबित नहीं हुआ कि ईयर कैंडलिंग कान का मैल निकालती है। इसके बजाय इससे कान में जमा वैक्स और बढ़ सकता है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार भी ईयरवैक्स ब्लॉकेज के इलाज के लिए ईयर कैंडलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिसर्च में पाया गया है कि यह तरीका काम नहीं करता और इससे कान जल सकता है या कान को नुकसान पहुंच सकता है।