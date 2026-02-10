Desi Ghee Remedies: दादी नानी का ये नुस्खा आज भी मॉडर्न डाइट को छोड़ रहा पीछे

अदिति राव हैदरी ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में कहा कि उन्हें देसी घी बहुत पसंद है। वह इसे कटोरी में लेकर खाती हैं। उन्होंने भारत के घरेलू नुस्खों को सबसे असरदार बताया। शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि देसी घी को बेकार में ही बदनाम किया जाता है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग यह समझते हैं कि देसी घी अपने आप वजन नहीं बढ़ाता।

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सुबह की दिनचर्या में घी को बेहद अहम बताया। उनका कहना है कि अगर दिन की शुरुआत हल्दी और देसी घी से की जाए और उसके बाद कुछ समय तक कुछ न खाया जाए तो शरीर सबसे पहले फैट बर्न करता है। लेकिन अगर सुबह सबसे पहले मीठी चाय पी ली जाए तो शरीर और ज्यादा शुगर और भारी खाने की मांग करने लगता है।