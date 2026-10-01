उम्र बढ़ने के साथ नाक के बाल क्यों बढ़ने लगते हैं? जानें कारण और इन्हें ट्रिम करने का सही तरीका

Nose Hair Growth: अगर आपने गौर किया हो तो बढ़ती उम्र के साथ नाक के बाल पहले की तुलना में ज्यादा लंबे और मोटे नजर आने लगते हैं। कई लोगों को यह बदलाव सामान्य से अलग लग सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नाक के बालों में इस तरह का बदलाव होना आम बात है। इसके पीछे शरीर में होने वाले हार्मोन से जुड़े बदलाव और बालों के बढ़ने के तरीके में होने वाला बदलाव जिम्मेदार हो सकता है। आइए जानते हैं नाक के बाल उम्र के साथ लंबे क्यों होने लगते हैं और इन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे ट्रिम किया जा सकता है।