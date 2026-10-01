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उम्र बढ़ने के साथ नाक के बाल क्यों बढ़ने लगते हैं? जानें कारण और इन्हें ट्रिम करने का सही तरीका

Long Nose Hair: बढ़ती उम्र के साथ नाक के बाल लंबे और मोटे क्यों होने लगते हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक और हेल्थलाइन से जानें इसके कारण और नाक के बाल ट्रिम करने का सुरक्षित तरीका।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 01, 2026

Long Nose Hair, Nose Hair Growth

Nose Hair (representative image) image credit Gemini

Nose Hair Growth: अगर आपने गौर किया हो तो बढ़ती उम्र के साथ नाक के बाल पहले की तुलना में ज्यादा लंबे और मोटे नजर आने लगते हैं। कई लोगों को यह बदलाव सामान्य से अलग लग सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नाक के बालों में इस तरह का बदलाव होना आम बात है। इसके पीछे शरीर में होने वाले हार्मोन से जुड़े बदलाव और बालों के बढ़ने के तरीके में होने वाला बदलाव जिम्मेदार हो सकता है। आइए जानते हैं नाक के बाल उम्र के साथ लंबे क्यों होने लगते हैं और इन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे ट्रिम किया जा सकता है।

नाक के बाल क्यों जरूरी हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नाक के बाल शरीर के लिए एक तरह के प्राकृतिक एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो नाक के बाल धूल, परागकण और हवा में मौजूद कुछ दूसरे छोटे कणों को रोकने में मदद करते हैं। नाक के अंदर मौजूद म्यूकस इन कणों को बालों से चिपकाने में भी मदद करता है। इसके बाद ये कण छींकने, नाक साफ करने या निगलने के जरिए बाहर निकल जाते हैं।

बढ़ती उम्र में नाक के बाल लंबे क्यों होने लगते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ नाक के बाल प्राकृतिक रूप से लंबे और मोटे हो सकते हैं। इसका संबंध बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल्स की हार्मोन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता है। इस बदलाव को एनाजेन सेंसिटिविटी कहा जाता है। हार्मोन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बालों के बढ़ने का चरण लंबा हो सकता है, जिससे नाक के बाल पहले की तुलना में ज्यादा लंबे और मोटे दिखाई दे सकते हैं।

क्या हर व्यक्ति में नाक के बाल एक जैसे बढ़ते हैं?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, उम्र बढ़ना नाक के बाल लंबे और मोटे होने का सबसे आम कारण है, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। परिवार में लंबे नाक के बाल होने की प्रवृत्ति भी भूमिका निभा सकती है। पुरुषों में नाक के बाल लंबे होने की संभावना महिलाओं की तुलना में अधिक देखी जाती है।

क्या लंबे नाक के बाल नुकसानदायक होते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, लंबे नाक के बाल अपने आप में कोई बड़ी मेडिकल समस्या नहीं हैं और आमतौर पर इन्हें लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। नाक के बाल धूल और दूसरे कणों को रोकने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं होती। वहीं हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, लंबे नाक के बाल कुछ लोगों को देखने में अच्छे नहीं लग सकते हैं या उनमें जमा सूखा म्यूकस और दूसरे कणों की वजह से सफाई मुश्किल लग सकती है। लेकिन केवल नाक के बाल लंबे होने का मतलब यह नहीं है कि कोई बीमारी है।

नाक के बाल हटाने का सुरक्षित तरीका क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर नाक के बाल ज्यादा लंबे हो गए हैं और उन्हें छोटा करना चाहते हैं, तो नोज हेयर ट्रिमर या गोल किनारों वाली छोटी कैंची का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नाक के बाल दोबारा बढ़ेंगे, इसलिए इसे एक बार करने के बाद दोबारा ट्रिम करने की जरूरत पड़ सकती है।

नाक के बालों को उखाड़ने से क्यों बचना चाहिए?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नाक के बालों को उखाड़ने या वैक्स करने से अंदर की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और इनग्रोन हेयर यानी त्वचा के अंदर बाल बढ़ने के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नाक के बाल उखाड़ने से नाक के अंदर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर बाल बहुत लंबे हैं, तो उन्हें उखाड़ने के बजाय सावधानी से ट्रिम करना बेहतर विकल्प माना जाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

01 Oct 2026 08:24 am

Published on:

01 Oct 2026 08:20 am

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