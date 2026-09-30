बढ़ती उम्र में सुनने में परेशानी वाले व्यक्ति से कैसे करें बातचीत? अपनाएं ये आसान टिप्स

Communication Tips For Hearing Loss: अगर किसी व्यक्ति को सुनने में परेशानी है, तो उसके साथ बातचीत करते समय थोड़ी सी सावधानी अपनाकर बात को समझना और समझाना आसान हो सकता है। बढ़ती उम्र में भी Hearing Loss यानी सुनने की क्षमता कम होने की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से खासकर शोर वाली जगह पर बातचीत करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं Hearing Loss वाले व्यक्ति से बेहतर बातचीत करने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं।