बढ़ती उम्र में सुनने में परेशानी वाले व्यक्ति से कैसे करें बातचीत? अपनाएं ये आसान टिप्स

Hearing Loss में क्या करें? (representative image) image credit Magnific
Communication Tips For Hearing Loss: अगर किसी व्यक्ति को सुनने में परेशानी है, तो उसके साथ बातचीत करते समय थोड़ी सी सावधानी अपनाकर बात को समझना और समझाना आसान हो सकता है। बढ़ती उम्र में भी Hearing Loss यानी सुनने की क्षमता कम होने की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से खासकर शोर वाली जगह पर बातचीत करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं Hearing Loss वाले व्यक्ति से बेहतर बातचीत करने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बातचीत शुरू करने से पहले व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर करना अच्छा रहता है। उसका नाम लेकर बुला सकते हैं या उचित स्थिति में हल्के से हाथ या कंधे पर स्पर्श करके ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इससे सामने वाले को बातचीत सुनने के लिए तैयार होने का समय मिल जाता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (National Institute on Aging) के अनुसार, Hearing Loss वाले व्यक्ति से बात करते समय उसकी तरफ मुंह करके और आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए बोलना चाहिए। चेहरे के हाव भाव और हाथों के इशारे भी बात को समझने में मदद कर सकते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बैकग्राउंड में टीवी, रेडियो या दूसरे शोर होने पर बातचीत समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए संभव हो तो शांत जगह पर बात करें या आसपास के शोर को कम कर दें। रेस्टोरेंट या किसी भीड़ वाली जगह पर ऐसी जगह बैठना मददगार हो सकता है जहां शोर कम हो।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ लोग सामने वाले के चेहरे और होंठों को देखकर भी बात समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए बात करते समय हाथ से मुंह ढकने, खाना खाने या च्यूइंग गम चबाने से बचना चाहिए। चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होना भी मददगार हो सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, Hearing Loss वाले व्यक्ति से बात करते समय चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सामान्य तरीके से, साफ शब्दों में और उचित गति से बोलें। बहुत तेज बोलने या शब्दों को अस्पष्ट तरीके से बोलने से बात समझना और मुश्किल हो सकता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (National Institute on Aging) के अनुसार, जब कई लोग एक साथ बोलते हैं तो Hearing Loss वाले व्यक्ति के लिए बातचीत समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि एक समय में एक ही व्यक्ति बोले और बातचीत के दौरान उन्हें भी शामिल किया जाए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, जरूरत पड़ने पर speech to text ऐप की मदद ली जा सकती है। इसमें कही गई बात स्क्रीन पर लिखकर दिखाई देती है, जिसे सामने वाला पढ़ सकता है। यह तरीका खासकर ऐसी स्थिति में मदद कर सकता है जहां बातचीत सुनना मुश्किल हो रहा हो।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग (National Institute on Aging) के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को बार बार बात दोहराने के लिए कहना पड़ता है, फोन पर बातचीत समझने में परेशानी होती है या शोर वाली जगह पर लोगों की बात समझ नहीं आती, तो यह Hearing Loss के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है। इसके अलावा अचानक सुनाई देना कम हो जाए तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
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