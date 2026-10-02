DIY Laundry Basket: पुरानी बाल्टी और कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाएं सुंदर लॉन्ड्री बास्केट, जानें आसान DIY तरीका

DIY Laundry Basket (screenshot) image credit youtube/ zhaidardiy1
Laundry Basket At Home: घर में गंदे कपड़े रखने या धुले हुए कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए ले जाने के लिए लॉन्ड्री बास्केट की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए हमेशा बाजार से नई लॉन्ड्री बास्केट खरीदना जरूरी नहीं है। घर में रखे पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक की बाल्टी, रस्सी और कपड़े जैसी चीजों की मदद से भी आसानी से एक सुंदर और उपयोगी लॉन्ड्री बास्केट बना सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर लॉन्ड्री बास्केट बनाने के कुछ आसान तरीके।
घर में पड़ी किसी पुरानी और मजबूत प्लास्टिक की बाल्टी को आसानी से लॉन्ड्री बास्केट में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बाल्टी को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अगर उस पर कोई स्टिकर लगा है, तो उसे हटा दें। अब बाल्टी के बाहरी हिस्से पर जूट की रस्सी या मोटी कॉटन की डोरी को नीचे से ऊपर की तरफ चिपकाना शुरू करें। हर कुछ दूरी पर गोंद लगाते हुए रस्सी को बाल्टी के चारों तरफ लपेटते जाएं। ध्यान रखें कि रस्सी की सभी परतें आपस में सटी रहें, ताकि बाल्टी दिखाई न दे। बाल्टी के हैंडल को भी जूट की रस्सी से कवर करके उसे नया लुक दिया जा सकता है। इसके बाद अंदर पुराने साफ कपड़े की लाइनिंग लगाएं, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से निकालकर धोया जा सके। इस तरह बिना ज्यादा खर्च किए पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी को सुंदर और उपयोगी लॉन्ड्री बास्केट में बदला जा सकता है।
कार्डबोर्ड बॉक्स से लॉन्ड्री बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से एक मजबूत बॉक्स लें। इसके ऊपर लगे अतिरिक्त फ्लैप को काट दें या अंदर की तरफ मोड़कर अच्छी तरह चिपका दें। अगर बॉक्स कहीं से कमजोर है, तो टेप और गोंद की मदद से उसे मजबूत कर लें। अब बॉक्स के नीचे से मोटी रस्सी या जूट की डोरी चिपकाना शुरू करें। रस्सी को चारों तरफ गोल गोल लपेटते जाएं और हर कुछ दूरी पर गोंद लगाते रहें। ध्यान रखें कि रस्सी की हर परत एक दूसरे से सटी रहे, ताकि बीच में कार्डबोर्ड दिखाई न दे। जब बॉक्स का ज्यादातर हिस्सा रस्सी से ढक जाए, तो ऊपर के हिस्से पर कोई पुराना साफ कपड़ा लगाया जा सकता है। कपड़े को बॉक्स के अंदर की तरफ मोड़कर गोंद से चिपका दें। इससे लॉन्ड्री बास्केट का अंदरूनी हिस्सा भी साफ और अच्छा दिखाई देगा। आप चाहें तो अंदर अलग से कपड़े की लाइनिंग लगा सकते हैं, जिसे बाद में आसानी से निकालकर धोया जा सके।
लॉन्ड्री बास्केट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दोनों तरफ हैंडल लगाए जा सकते हैं। इसके लिए मोटी रस्सी का इस्तेमाल करें। बॉक्स के दोनों तरफ बराबर दूरी पर छोटे छेद करें और रस्सी को उनमें डालकर अंदर की तरफ अच्छी तरह बांध दें। छेद के आसपास टेप की कुछ परतें लगा देने से कार्डबोर्ड मजबूत रहेगा और हैंडल खींचने पर जल्दी फटेगा नहीं।
अगर लॉन्ड्री बास्केट में ज्यादा कपड़े रखने हैं, तो उसके निचले हिस्से को मजबूत बनाना जरूरी है। इसके लिए बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ कार्डबोर्ड की दो या तीन अतिरिक्त परतें लगाई जा सकती हैं। इससे लॉन्ड्री बास्केट का बेस मजबूत रहेगा और भारी कपड़े रखने पर नीचे का हिस्सा जल्दी दबेगा या खराब नहीं होगा।
अगर आप लॉन्ड्री बास्केट में गीले कपड़े भी रखने वाले हैं, तो उन्हें सीधे कार्डबोर्ड वाले लॉन्ड्री बास्केट में न रखें। इसके अंदर ऐसा कपड़े का बैग रखें जिसे आसानी से निकालकर धोया जा सके। इससे गीले कपड़ों की नमी सीधे कार्डबोर्ड तक नहीं पहुंचेगी और लॉन्ड्री बास्केट लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकेगी।
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