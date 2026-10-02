DIY Laundry Basket: पुरानी बाल्टी और कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाएं सुंदर लॉन्ड्री बास्केट, जानें आसान DIY तरीका

कार्डबोर्ड बॉक्स से लॉन्ड्री बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से एक मजबूत बॉक्स लें। इसके ऊपर लगे अतिरिक्त फ्लैप को काट दें या अंदर की तरफ मोड़कर अच्छी तरह चिपका दें। अगर बॉक्स कहीं से कमजोर है, तो टेप और गोंद की मदद से उसे मजबूत कर लें। अब बॉक्स के नीचे से मोटी रस्सी या जूट की डोरी चिपकाना शुरू करें। रस्सी को चारों तरफ गोल गोल लपेटते जाएं और हर कुछ दूरी पर गोंद लगाते रहें। ध्यान रखें कि रस्सी की हर परत एक दूसरे से सटी रहे, ताकि बीच में कार्डबोर्ड दिखाई न दे। जब बॉक्स का ज्यादातर हिस्सा रस्सी से ढक जाए, तो ऊपर के हिस्से पर कोई पुराना साफ कपड़ा लगाया जा सकता है। कपड़े को बॉक्स के अंदर की तरफ मोड़कर गोंद से चिपका दें। इससे लॉन्ड्री बास्केट का अंदरूनी हिस्सा भी साफ और अच्छा दिखाई देगा। आप चाहें तो अंदर अलग से कपड़े की लाइनिंग लगा सकते हैं, जिसे बाद में आसानी से निकालकर धोया जा सके।