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Navratri Home Decor: कम खर्च में घर को दें Festive Look, दिवाली पर भी काम आएंगे ये 7 Ideas

Navratri Home Decor: नवरात्रि में घर सजाने के लिए आसान और कम बजट वाले आइडियाज खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए टिप्स अपनाकर घर को खूबसूरत फेस्टिव लुक दे सकते हैं और दिवाली पर सजावट के लिए अलग से ज्यादा मेहनत करने से भी बच सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 10, 2026

Navratri Home Decor, Festive Home Decor

Navratri Home Decor(representative image) image credit chatgpt

Festive Home Decor: शारदीय नवरात्रि आते ही घर में रौनक बढ़ने लगती है। नवरात्रि के बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर को खूबसूरती से सजाकर फेस्टिव लुक देना चाहते हैं, तो ऐसी सजावट चुनें जिसे दिवाली पर भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए महंगी सजावट या बहुत सारी नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कम बजट में भी घर को खूबसूरत और आकर्षक बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान होम डेकोर आइडियाज, जिन्हें आप नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं।

फेयरी लाइट्स से गार्डन को सजाएं

फेयरी लाइट्स की मदद से आप बालकनी, गार्डन में लगे पेड़ पौधों, खिड़कियों, मंदिर के आसपास या किसी खाली दीवार को सजा सकते हैं। वार्म व्हाइट या हल्की पीली रोशनी घर को खूबसूरत और फेस्टिव लुक देती है। इन लाइट्स को नवरात्रि के साथ दिवाली पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि बिजली की लाइट्स को पानी से दूर रखें और तारों को इस तरह लगाएं कि किसी के पैर उनमें न उलझें।

फूलों और पानी से सजाएं डेकोरेटिव बाउल

अगर आप कम खर्च में घर को कुछ अलग लुक देना चाहते हैं, तो एक बड़े कटोरे या पीतल के बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें साफ पानी भरकर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां डालें। इसे घर के एंट्रेंस या लिविंग रूम के किसी कोने में रख सकते हैं। चाहें तो इसके आसपास कुछ फूल भी सजा सकते हैं। इससे घर को ट्रेडिशनल और खूबसूरत लुक मिलेगा।

कुशन कवर और पर्दों से बदलें घर का लुक

नवरात्रि में घर को सजाने के लिए हर बार नई चीजें खरीदना जरूरी नहीं है। आप लिविंग रूम के कुशन कवर, टेबल रनर या पर्दों में बदलाव करके भी फेस्टिव लुक ला सकते हैं। लाल, पीले, नारंगी और गोल्डन रंग के कुशन कवर ट्रेडिशनल सजावट के साथ अच्छे लगते हैं। अगर आपके घर में पहले से रंगीन कुशन या एथनिक डिजाइन वाले कपड़े हैं, तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि कमरे में दो या तीन रंगों का ही ज्यादा इस्तेमाल हो, ताकि सजावट सुंदर और व्यवस्थित दिखे।

दीयों और फूलों से बनाएं खूबसूरत कॉर्नर

घर के किसी खाली कोने में छोटी सी फेस्टिव सजावट भी काफी अच्छी लग सकती है। इसके लिए एक छोटी चौकी पर रंगीन कपड़ा बिछाएं और उस पर फूलों की माला, सजावटी कलश या पारंपरिक शोपीस रखें। आसपास मिट्टी के दीये भी सजा सकते हैं। अगर आप दीये जलाते हैं, तो उन्हें पर्दों, फूलों और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें। दीयों को हमेशा सुरक्षित और स्थिर जगह पर रखें। इस तरह घर का एक साधारण सा कोना भी नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के लिए खास बन सकता है।

फूलों और तोरण से सजाएं मेन गेट

नवरात्रि में घर के मेन गेट को सजाने से पूरे घर का लुक बदल सकता है। इसके लिए दरवाजे पर गेंदे के फूलों और आम के पत्तों का तोरण लगाएं। अगर आप इसे नवरात्रि के बाद आने वाले त्योहारों में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल फूलों से बना तोरण एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

फूलों और दीयों से सजाएं घर का एंट्रेंस

रंगोली घर को फेस्टिव लुक देने का आसान तरीका है। आप मेन गेट के पास फूलों की पंखुड़ियों या रंगोली के रंगों से सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। इसे और आकर्षक बनाने के लिए रंगोली के आसपास छोटे दीये रख सकते हैं। अगर आपको रंगोली बनाना मुश्किल लगता है, तो रेडीमेड रंगोली स्टेंसिल की मदद ले सकते हैं। इससे कम समय में भी एंट्रेंस को खूबसूरत बनाया जा सकता है।

मिरर वर्क से सजाएं लिविंग रूम

अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए लिविंग रूम को फेस्टिव लुक देना चाहते हैं, तो मिरर वर्क वाले कुशन कवर, रंगीन टेबल रनर और एथनिक कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सोफे, कुर्सियों या सेंटर टेबल पर सजाकर कमरे का लुक बदला जा सकता है।

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Updated on:

10 Oct 2026 03:30 pm

Published on:

10 Oct 2026 03:30 pm

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