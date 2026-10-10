Navratri Home Decor: कम खर्च में घर को दें Festive Look, दिवाली पर भी काम आएंगे ये 7 Ideas

Festive Home Decor: शारदीय नवरात्रि आते ही घर में रौनक बढ़ने लगती है। नवरात्रि के बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर को खूबसूरती से सजाकर फेस्टिव लुक देना चाहते हैं, तो ऐसी सजावट चुनें जिसे दिवाली पर भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए महंगी सजावट या बहुत सारी नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कम बजट में भी घर को खूबसूरत और आकर्षक बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान होम डेकोर आइडियाज, जिन्हें आप नवरात्रि में ट्राई कर सकते हैं।