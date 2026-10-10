गरबा नाइट के पहले दिन दिखना है स्टाइलिश? नारंगी रंग के चनिया चोली से केडियू तक, ये आउटफिट्स करें ट्राई 

Navratri Garba Outfit Ideas: शारदीय नवरात्रि 2026 कल से शुरू हो रही है। ऐसे में पहले दिन लोग गरबा और डांडिया नाइट में जाने की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल गरबा नाइट में अपने लुक को खास बनाना चाहते हैं, तो पहले दिन के शुभ रंग नारंगी को अपने आउटफिट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश लुक मिलेगा। आइए जानते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए नारंगी रंग के कुछ शानदार गरबा आउटफिट आइडियाज।