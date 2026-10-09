दिवाली पर घर सजाने के लिए बनाएं डिस्को जेलीफिश, जानें डिस्पोजेबल कटोरी और शीशों से बनाने का तरीका

Disco Jellyfish DIY: दिवाली पर घर को सजाने के लिए अगर आप कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, तो डिस्को जेलीफिश बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बाजार से महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजेबल कटोरी, छोटे शीशे और धागे की मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। जब इस पर रोशनी पड़ती है, तो शीशों से चमक और रोशनी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिससे यह देखने में भी काफी सुंदर लगता है। आइए जानते हैं कि डिस्को जेलीफिश बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इसे घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं।