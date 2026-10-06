नवरात्रि में घर को दें फेस्टिव लुक, पुरानी चूड़ियां, दुपट्टा, कांच की बोतल और मटकी से बनाएं डेकोर

DIY Home Decor: नवरात्रि आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में घर की सफाई करने के साथ ही घर सजाने की तैयारियों में भी लोग जुट गए हैं। ऐसे में अगर आप घर को खासकर पूजा की जगह, मुख्य दरवाजे और घर के किसी खाली कोने को फेस्टिव लुक देने के लिए नए डेकोरेशन आइटम खरीदने के बजाय घर पर ही कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो यहां बताए गए DIY आइडिया आपके काम आ सकते हैं। घर में रखी पुरानी चीजों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ नवरात्रि के लिए खूबसूरत डेकोर में बदला जा सकता है।