नवरात्रि में पुरानी चीजों से सजाएं घर, दीये, अखबार और गत्ते से बनाएं सुंदर डेकोर

Navratri Decoration Ideas (Representative Image) Image Credit Gemini
Navratri Decoration Ideas: नवरात्रि का त्योहार आते ही घर में रंग बिरंगी सजावट की तैयारी शुरू हो जाती है। बाजार में डेकोरेशन का सामान आसानी से मिल जाता है, लेकिन घर की पुरानी चीजों से बनाई गई सजावट की बात ही अलग होती है। थोड़े से बदलाव के साथ पुराने सामान को नया लुक दिया जा सकता है। ऐसे में अगर इस नवरात्रि घर को सजाने के लिए कुछ नया करने का मन है, तो आइए जानते हैं पुरानी चीजों से आप कैसे खूबसूरत डेकोरेशन तैयार कर सकती हैं।
अगर घर में पिछले साल के मिट्टी के दीये रखे हैं तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। इनसे पूजा की जगह या टेबल को आसानी से सजा सकती हैं। इसके लिए पुराने दीये, चमकीला रंग, छोटा ब्रश और कुछ फूल लें। सबसे पहले दीयों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अब ब्रश की मदद से दीयों पर अपनी पसंद का रंग करें और उन्हें सूखने दें। रंग सूखने के बाद दीयों के किनारे पर छोटे-छोटे डिजाइन बना सकती हैं। अब इन दीयों को एक ट्रे में रखें और बीच में गेंदे या दूसरे फूल सजा दें। चाहें तो शाम के समय इनमें दीपक जलाकर पूजा की जगह को रोशन कर सकती हैं।
घर में रखे पुराने अखबार से भी नवरात्रि के लिए सुंदर सजावट तैयार की जा सकती है। इसके लिए पुराने अखबार, कैंची, गोंद, धागा और रंग चाहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अखबार की शीट को छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें। हर टुकड़े को पंखुड़ी का आकार दें और किनारों को हल्का मोड़ दें। अब पांच से छह पंखुड़ियों को गोंद की मदद से आपस में चिपकाकर फूल बना लें। इसी तरह कई फूल तैयार करें। जब सभी फूल सूख जाएं तो उन्हें एक धागे पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चिपका दें। तैयार लड़ियों को दरवाजे, खिड़की या पूजा की जगह पर लगाया जा सकता है।
अगर घर में कोई पुरानी पूजा की थाली रखी है जिसका इस्तेमाल अब कम होता है, तो उसे नवरात्रि की दीवार सजावट में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए पुरानी थाली, रंग, ब्रश, गोंद और कुछ छोटे सजावटी फूल या लेस लें। सबसे पहले थाली को साफ करके अच्छी तरह सुखा लें। अब थाली पर एक बेस कलर करें और उसे सूखने दें। इसके बाद किनारे पर छोटे फूल, लेस या अपनी पसंद की सजावटी चीजें गोंद से चिपका दें। पीछे मजबूत धागा या रिबन लगाकर इसे दीवार पर टांग दें। चाहें तो थाली के बीच में छोटा सा दीपक या फूलों की सजावट भी रख सकती हैं।
घर में बचे पुराने डिब्बों का गत्ता नवरात्रि की सजावट में काम आ सकता है। इससे दीया, फूल या गरबा पॉट जैसे आकार की लटकन बनाई जा सकती है।सबसे पहले गत्ते पर अपनी पसंद का आकार पेंसिल से बनाएं और उसे कैंची से काट लें। अब इस आकार पर रंगीन कागज चिपका दें या पेंट कर दें। इसके ऊपर छोटे मोती, सितारे या रंगीन कागज से सजावट करें। सजावट सूखने के बाद ऊपर एक छोटा सा छेद करके उसमें धागा डाल दें। इसी तरह कई लटकन बनाकर एक साथ दरवाजे या दीवार पर लगाया जा सकता है।
घर में बचे पुराने रंगीन कपड़ों के छोटे टुकड़ों से भी नवरात्रि के लिए आकर्षक सजावट तैयार हो सकती है। इसके लिए अलग-अलग रंग के कपड़े, कैंची और एक मजबूत धागा लें। सबसे पहले कपड़ों को एक जैसे छोटे लंबे टुकड़ों में काट लें। अब हर टुकड़े को बीच से मोड़कर धागे के ऊपर बांध दें। इसी तरह एक के बाद एक सभी कपड़ों को धागे पर बांधती जाएं। अलग-अलग रंग के कपड़े साथ में लगाने से रंगीन लड़ी तैयार हो जाएगी। इसे दरवाजे, बालकनी या पूजा की जगह के आसपास लगाया जा सकता है।
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