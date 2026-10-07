नवरात्रि में पुरानी चीजों से सजाएं घर, दीये, अखबार और गत्ते से बनाएं सुंदर डेकोर

अगर घर में पिछले साल के मिट्टी के दीये रखे हैं तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। इनसे पूजा की जगह या टेबल को आसानी से सजा सकती हैं। इसके लिए पुराने दीये, चमकीला रंग, छोटा ब्रश और कुछ फूल लें। सबसे पहले दीयों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अब ब्रश की मदद से दीयों पर अपनी पसंद का रंग करें और उन्हें सूखने दें। रंग सूखने के बाद दीयों के किनारे पर छोटे-छोटे डिजाइन बना सकती हैं। अब इन दीयों को एक ट्रे में रखें और बीच में गेंदे या दूसरे फूल सजा दें। चाहें तो शाम के समय इनमें दीपक जलाकर पूजा की जगह को रोशन कर सकती हैं।