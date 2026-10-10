Navratri Hairstyle Ideas: चनिया चोली और लहंगे के साथ जचेंगी गजरे वाले बन से लेकर परांदे वाली चोटी तक ये 5 हेयरस्टाइल 

Navratri Hairstyle Ideas: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन कई महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनकर पूजा, गरबा और डांडिया नाइट के लिए तैयार होती हैं। ऐसे में आउटफिट के साथ हेयरस्टाइल भी एथनिक लुक को खास बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप भी नवरात्रि के पहले दिन ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो यहां दिए गए हेयरस्टाइल आइडियाज से तैयार हो सकती हैं। आइए जानते हैं एथनिक लुक के लिए ऐसे ही कुछ आसान और खूबसूरत हेयरस्टाइल आइडियाज।