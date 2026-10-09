गरबा नाइट में दिखना है सबसे अलग? चूड़ियों से ऐसे स्टाइल करें दुपट्टा, लहंगे को मिलेगा नया लुक

Dupatta Styling Tips: डांडिया या गरबा नाइट में जाने के लिए महिलाएं अपने एथनिक लुक को खास बनाने के लिए रंग-बिरंगे लहंगे, चनिया चोली और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। इसके साथ ही वे नए स्टाइलिंग हैक्स और ट्रिक्स भी आजमाती हैं। लेकिन कई बार दुपट्टे को नए तरीके से स्टाइल करना नजरअंदाज कर देती हैं। दुपट्टा एक ऐसी चीज है, जो सिंपल लहंगे को भी हैवी और स्टाइलिश लुक दे सकता है। ऐसे में अगर आप भी गरबा के लिए दुपट्टे से जुड़े स्टाइलिंग हैक्स तलाश रही हैं, तो चूड़ियों का इस्तेमाल करके कई तरह के लुक क्रिएट कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।