Ranveer Brar Special: मट्ठे और पुदीने से बनाएं स्वादिष्ट आलू की सब्जी, जानें सामग्री और विधि

Pudina Aloo Sabji Recipe: अगर आप रोजाना एक जैसी आलू की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार की शेयर की गई पुदीना आलू सब्जी (Pudina Aloo Sabji) या आलू पटाखा की रेसिपी बना सकते हैं। इस सब्जी में आलू को दही के मट्ठे में पकाया जाता है और फिर धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से बने मसालेदार पेस्ट के साथ तैयार किया जाता है। इसमें टमाटर और नींबू का रस डालने से हल्का खट्टापन आता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुदीना आलू सब्जी बनाने की आसान रेसिपी।