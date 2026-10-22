Ranveer Brar Special: मट्ठे और पुदीने से बनाएं स्वादिष्ट आलू की सब्जी, जानें सामग्री और विधि

Pudina Aloo Sabji Recipe (screenshot) image credit youtube/RanveerBrar
Pudina Aloo Sabji Recipe: अगर आप रोजाना एक जैसी आलू की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार की शेयर की गई पुदीना आलू सब्जी (Pudina Aloo Sabji) या आलू पटाखा की रेसिपी बना सकते हैं। इस सब्जी में आलू को दही के मट्ठे में पकाया जाता है और फिर धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से बने मसालेदार पेस्ट के साथ तैयार किया जाता है। इसमें टमाटर और नींबू का रस डालने से हल्का खट्टापन आता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुदीना आलू सब्जी बनाने की आसान रेसिपी।
स्टेप 1: सबसे पहले आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब प्रेशर कुकर में घी गर्म करें और उसमें हरी मिर्च, आलू, नमक, लौंग, हल्दी पाउडर और देगी लाल मिर्च पाउडर डालकर करीब एक मिनट तक भूनें। इसके बाद फेंटा हुआ दही, बारीक कटी धनिया की डंडियां और पानी मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण डालें। कुकर का ढक्कन बंद करके आलू को 3-4 सीटी आने तक पकाएं।
स्टेप 2: अब मिक्सर जार में हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, हींग, धनिया पाउडर और तेल डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से सब्जी में पुदीने और धनिये का स्वाद आएगा।
स्टेप 3: अब एक कड़ाही या भारी तले की हांडी में घी गर्म करें। इसमें तैयार किया हुआ हरा मसाला पेस्ट डालकर 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मसाला तले में चिपके नहीं। जब मसाले से अच्छी खुशबू आने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तो समझ लें कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है।
स्टेप 4: भुने हुए मसाले में कटे हुए टमाटर और देगी लाल मिर्च पाउडर डालें। अब इसमें आलू पकाने के बाद बचा हुआ दही का मट्ठा मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह चलाकर कुछ देर पकने दें। टमाटर से ग्रेवी में हल्का खट्टापन आएगा और देगी लाल मिर्च से इसका रंग भी अच्छा होगा।
स्टेप 5: अब ग्रेवी में अदरक के पतले टुकड़े और उबले हुए आलू डालें। इसके बाद पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर सब्जी को 4-5 मिनट तक पकाएं, ताकि आलू मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लें। अगर ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी लगे, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं।
स्टेप 6: सब्जी तैयार होने के बाद इसमें कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक उबाल आने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें। तैयार पुदीना आलू सब्जी को सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से अदरक के पतले टुकड़े और हरा धनिया डालकर सजाएं। इसे गर्मागर्म रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें।
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