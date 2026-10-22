क्या अल्कलाइन पानी सेहत के लिए सामान्य पानी से ज्यादा फायदेमंद है? Mayo Clinic से जानें

अल्कलाइन पानी हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। खासकर बहुत ज्यादा पीएच वाले पानी का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मेयो क्लिनिक के अनुसार, 9.8 से ज्यादा पीएच वाले अल्कलाइन पानी को लेकर कुछ सुरक्षा संबंधी परेशानियां हैं। ऐसे पानी से खून में पोटैशियम का स्तर बढ़ने यानी हाइपरकलीमिया का खतरा हो सकता है। खून में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी किडनी शरीर से अतिरिक्त पोटैशियम निकालने में परेशानी महसूस कर सकती है। ऐसे लोगों को अल्कलाइन पानी नियमित रूप से पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।