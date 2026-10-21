घर में टूट गया Mercury Thermometer? सफाई करते समय न करें ये गलतियां, EPA से जानें पारे को साफ करने और फेंकने का सही तरीका 

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (U.S. Environmental Protection Agency) के अनुसार, सबसे पहले दस्ताने पहनें। टूटे हुए कांच के टुकड़ों को सावधानी से उठाकर पेपर टॉवल में लपेटें और अलग जिप लॉक बैग में रखें। इसके बाद गत्ते के दो टुकड़ों की मदद से पारे की बड़ी बूंदों को धीरे-धीरे एक जगह इकट्ठा करें। ध्यान रखें कि बूंदें दूसरी जगह न फैलें। पारे की छोटी बूंदों को देखने के लिए टॉर्च की रोशनी फर्श पर डालें। इससे दरारों या कोनों में छिपी बूंदों को पहचानने में मदद मिल सकती है। बड़ी बूंदों को ड्रॉपर से सावधानीपूर्वक उठाया जा सकता है। छोटी बूंदों को हटाने के लिए चिपकने वाले टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है।