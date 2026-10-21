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घर में टूट गया Mercury Thermometer? सफाई करते समय न करें ये गलतियां, EPA से जानें पारे को साफ करने और फेंकने का सही तरीका 

Mercury Thermometer: थर्मामीटर टूट जाए तो पारे को साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सफाई के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और पारे को फैलने से रोकने के लिए किन सावधानियों को अपनाना जरूरी है।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 21, 2026

Mercury Thermometer Broken Cleaning Tips

पारा वाला थर्मामीटर टूटने पर Cleaning Tips (representative image) image credit gemini

Mercury Spill Cleanup Tips: बुखार नापने वाला थर्मामीटर टूट जाए तो अक्सर लोग झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने लगते हैं। लेकिन अगर थर्मामीटर में पारा (Mercury) है, तो ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। आइए, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार जानते हैं कि पारा वाला थर्मामीटर टूटने पर सफाई कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

थर्मामीटर टूटने पर सबसे पहले क्या करें?

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (U.S. Environmental Protection Agency) के अनुसार, अगर थर्मामीटर टूट गया है और उसमें पारा होने की आशंका है, तो सबसे पहले बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर कर दें। ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति पारे पर पैर रखकर न गुजरे, क्योंकि इससे पारा दूसरी जगहों पर फैल सकता है।

इसके बाद बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियां खोल दें, ताकि कमरे में ताजी हवा आ सके। घर के दूसरे हिस्सों में जाने वाले दरवाजे बंद रखें, जिससे पारे की भाप दूसरे कमरों तक फैलने का खतरा कम हो।

पारे की सफाई के लिए झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल न करें

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (U.S. Environmental Protection Agency) के अनुसार, थर्मामीटर में मौजूद पारा फर्श पर गिरकर छोटी-छोटी चमकदार बूंदों में फैल सकता है। इसे साफ करने के लिए झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू पारे की बूंदों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर दूसरी जगह फैला सकती है, जबकि वैक्यूम क्लीनर पारे को हवा में फैला सकता है और उसके संपर्क में आने का खतरा बढ़ा सकता है। इसी तरह पारे को नाली में भी नहीं बहाना चाहिए। इससे पारा पाइप में जमा हो सकता है और पानी के साथ पर्यावरण में फैल सकता है।

पारे को साफ करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, पारे की सफाई के लिए कुछ जरूरी चीजें पहले से अपने पास रखनी चाहिए। इनमें रबर, नाइट्राइल या लेटेक्स के दस्ताने, जिप लॉक बैग, मोटे प्लास्टिक बैग, पेपर टॉवल, गत्ते के टुकड़े, ड्रॉपर और चिपकने वाला टेप शामिल हैं।

फर्श पर गिरे पारे को कैसे साफ करें?

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (U.S. Environmental Protection Agency) के अनुसार, सबसे पहले दस्ताने पहनें। टूटे हुए कांच के टुकड़ों को सावधानी से उठाकर पेपर टॉवल में लपेटें और अलग जिप लॉक बैग में रखें। इसके बाद गत्ते के दो टुकड़ों की मदद से पारे की बड़ी बूंदों को धीरे-धीरे एक जगह इकट्ठा करें। ध्यान रखें कि बूंदें दूसरी जगह न फैलें। पारे की छोटी बूंदों को देखने के लिए टॉर्च की रोशनी फर्श पर डालें। इससे दरारों या कोनों में छिपी बूंदों को पहचानने में मदद मिल सकती है। बड़ी बूंदों को ड्रॉपर से सावधानीपूर्वक उठाया जा सकता है। छोटी बूंदों को हटाने के लिए चिपकने वाले टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सफाई में इस्तेमाल किए गए टेप, दस्ताने, कांच और दूसरी दूषित चीजों को अलग-अलग सुरक्षित बैग में रखें। अगर पारा कालीन, पर्दे, सोफे या किसी ऐसी सतह पर गिरा है जो उसे सोख सकती है, तो खुद सामान्य तरीके से उसकी सफाई करने के बजाय स्थानीय स्वास्थ्य या पर्यावरण विभाग से सलाह लें।

सफाई के बाद भी इन बातों का रखें ध्यान

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, पारे की सफाई के बाद इस्तेमाल किए गए दस्ताने, टेप, कांच और दूसरी दूषित चीजों को सामान्य कूड़े में सीधे नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें सुरक्षित तरीके से पैक करके इनके निपटारे के बारे में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या नगर निकाय से जानकारी लें। सफाई के बाद कमरे की खिड़कियां खुली रखें और हवा को बाहर निकलने का रास्ता दें।

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Home Cleaning Tips, Home Organization Tips

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Updated on:

21 Oct 2026 03:47 pm

Published on:

21 Oct 2026 03:43 pm

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