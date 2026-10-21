Heel Raises करने से पैरों की मांसपेशियों और बैलेंस पर क्या असर होता है? NIH से जानें

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की वेबसाइट पर उपलब्ध रिसर्च के मुताबिक, नियमित रूप से हील रेज एक्सरसाइज करने से बुजुर्ग महिलाओं के पैरों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ सकती है। इस एक्सरसाइज में खास तौर पर पिंडली की मांसपेशियों पर काम होता है, जो चलने और खड़े रहने के दौरान शरीर को सहारा देने में मदद करती हैं। रिसर्च में पैरों को नीचे की ओर दबाने और पंजों के बल उठने में मदद करने वाली मांसपेशियों की ताकत में सुधार देखा गया। इससे पता चलता है कि नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने से पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद मिल सकती है।