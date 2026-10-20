Gen-Z के अंदर छिपे हैं ये 10 रावण, ओवरथिंकिंग से तुलना तक ऐसे बिगड़ रही मेंटल हेल्थ

Gen-Z Mental Health: दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। हालांकि, आज के दौर में कुछ ऐसी मानसिक चुनौतियां और आदतें युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, जो किसी अदृश्य रावण की तरह असर डाल रही हैं। जेन-जी के बीच ओवरथिंकिंग, सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, करियर का दबाव, गुस्सा और हर चीज तुरंत पाने की जिद जैसी दिक्कतें आम हैं। ये समस्याएं न तो दिखती हैं और न ही रावण के पुतले की तरह एक बार में खत्म होती हैं, लेकिन युवाओं की कार्यशैली और मानसिक सेहत पर गहरा असर डालती हैं। ऐसे में यह फेस्टिव सीजन केवल परंपरा निभाने तक सीमित न रहकर अपनी आदतों को समझने का भी मौका है।