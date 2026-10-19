Sindoor Khela के बाद स्किन और बालों का कैसे रखें ख्याल? जानें आसान टिप्स

Sindoor Khela Skin and Hair Care: नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन के बाद दुर्गा पूजा के समापन पर सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इस दौरान महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाने के बाद एक-दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ऐसे में सिंदूर खेला के बाद सिंदूर को सही तरीके से हटाना भी जरूरी है, वरना स्किन और बालों से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप सिंदूर साफ करने के साथ अपनी स्किन और बालों का ध्यान भी रख सकती हैं।