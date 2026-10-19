Dussehra पर क्या पहनें? बेस्ट हैं ये एथनिक आउटफिट्स, सही ज्वेलरी और फुटवियर से पूरा करें लुक

सही एक्सेसरीज आपके आउटफिट को और खूबसूरत बना सकती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ झुमके, चांदबाली, चूड़ियां या स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकती हैं। वहीं, कुर्ता सेट के साथ हल्की ज्वेलरी भी अच्छी लगेगी। फुटवियर में जूती, मोजरी या कम हील वाली सैंडल चुनें, ताकि पूजा और रावण दहन के दौरान चलने-फिरने में परेशानी न हो। अगर आप किसी मेले या कार्यक्रम में जा रही हैं, तो अपने साथ छोटा पोटली बैग या क्लच भी रख सकती हैं। वहीं, मेंस अपने लुक को पूरा करने के लिए घड़ी, कड़ा और ट्रेडिशनल फुटवियर या लोफर्स पहन सकते हैं।