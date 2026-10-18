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Maha Navami 2026 पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामना संदेश, विशेज और मैसेज 

Maha Navami Wishes:महानवमी के खास मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं भेजने के लिए आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 18, 2026

Maha Navami Wishes

Maha Navami Wishes (representative image) image credit Magnific

Maha Navami Wishes In Hindi: नवरात्रि के आखिरी दिन यानी महानवमी पर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं और मां से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को मां दुर्गा का आशीर्वाद भेजकर महानवमी की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस मौके पर अपनों को मां दुर्गा का आशीर्वाद देते हुए विश करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए महानवमी के शुभकामना संदेश, शायरी और मैसेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। 

Maha Navami पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे ये 10 Shubhkamnaye

1. मां की ज्योति से प्रेम मिलता है
सबके दिलों को आनंद मिलता है
जो भी जाता है माता के द्वार
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है!
Happy Navami 2026

2. महानवमी का पावन दिन आया है,
मां दुर्गा का आशीर्वाद लाया है।
सुख-समृद्धि और खुशियों की बहार हो,
आपके जीवन में हर दिन त्योहार हो।
आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Maha Navami 2026

3. मिलता है सच्चा सुख केवल
मैया तुम्हारे चरणों में
यह विनती है हर पल मां
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में!
Happy Maha Navami 2026

4. तेरी कृपा से मैया
हर काम पूरा हो गया
काम तूने किया मैया
मेरा नाम हो गया!
हैप्पी दुर्गा नवमी 2026

5. मां की ज्योत जली है घर में
दूर अज्ञान का अंधेरा हो
आज आए मां आपके घर में
नवमी की शुभकामनाएं!

6. मां दुर्गा करें सभी मनोकामनाएं पूरी,
सुख और समृद्धि रहे हमेशा भरपूर।
महानवमी के इस पावन अवसर पर,
आपका जीवन खुशियों से भरा रहे हर पल।
महानवमी की शुभकामनाएं!
Happy Maha Navami 2026

7. सारा जहां है जिसकी शरण में
नमन है उस माता को
बनें उस माता के चरणों की धूल
आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा भाव का फूल।
महानवमी की शुभकामनाएं!

8. महानवमी के इस शुभ अवसर पर,
मां दुर्गा का आशीर्वाद हो अपार।
सफलता और खुशियों का जीवन में वास हो,
हर दिन आपके लिए मंगलमय और खास हो।
महानवमी की बहुत-बहुत बधाई!
Happy Maha Navami

9. नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान,
नव भक्ति, नव आराधना, नव कल्याण,
नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण!
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

10. शुभ महानवमी की ढेरों बधाई,
मां दुर्गा करें जीवन में खुशियों की बारिश।
सुख-समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहे,
हर मुश्किल में आपकी राह आसान रहे।
हैप्पी महानवमी!

Navratri Last Day पर दोस्तों और परिवार को भेजें ये 10 प्यारे Wishes और मैसेज

1. महानवमी का यह त्योहार खास,
मां दुर्गा की कृपा हो आपके पास।
सफलता और खुशियां भर दें जीवन में रंग,
हर दिन आपके लिए लाए नई उमंग।

2. महानवमी का पर्व लाया है उजाला,
मां दुर्गा का आशीर्वाद संवारे सबका हाल।
सफलता और खुशियां आपके साथ हों,
हर पल आपके जीवन में प्यार बरसता रहे।
आप सभी को महानवमी की बधाई!
Maha Navami Wishes 2026

3.नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान,
नव भक्ति, नव आराधना, नव कल्याण,
नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण!
महा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. मां दुर्गा करें जीवन में सुख और शांति,
सफलता आपके कदम चूमे, मिले खुशहाली।
महानवमी के इस पावन अवसर पर,
आपका घर खुशियों और प्रेम से भरा रहे।
महानवमी की शुभकामनाएं!

5. मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं,
हर दुख-दर्द अपना भूल जाएं।
महानवमी की शुभ बेला में खुशियां पाएं,
मां का आशीर्वाद सदा जीवन में लाएं।
Happy Maha Navami 2026

6. शुभ महानवमी का पावन संदेश,
मां दुर्गा की कृपा से दूर हों सभी कष्ट।
खुशियों और समृद्धि से भरा रहे जीवन आपका,
हर दिन आपके लिए मंगलमय और खास हो।

7. भक्ति का भंडार हो तुम
शक्ति का संसार हो तुम
नमन है मां तेरे चरणों में
मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम।
Happy Maha Navami 2026

8. महानवमी का त्योहार आया है,
मां दुर्गा का आशीर्वाद साथ लाया है।
सफलता और खुशियां आपके जीवन में भर जाएं,
हर दिन आपका खुशियों से महक जाए।
शुभ महानवमी!

9. मां दुर्गा का नित ध्यान करें,
जीवन में सदा अच्छे काम करें।
महानवमी का पावन पर्व है आया,
सबके जीवन में सुख-समृद्धि लाया।

10. मां दुर्गा करें जीवन खुशहाल,
हर दुख और परेशानी हो दूर।
महानवमी के इस पावन पर्व पर,
आपका घर खुशियों से भरा रहे भरपूर।
शुभ महानवमी!

ये 20 Happy Maha Navami Messages भेजकर अपनों को करें विश

1. माता दुर्गा का करें गुणगान,
सभी जपें सिर्फ मां का ही नाम।
मां में ही खोए रहें हम और आप,
आप सभी को शुभ महानवमी की बधाई!
Happy Durga Navami 2026

2. शुभ महानवमी! आपके जीवन में आए उजाला,
मां दुर्गा का आशीर्वाद दूर करे हर गम।
सफलता और खुशियां आपके घर में रहें हमेशा,
हर दिन आपके लिए बने उत्सव का मौका।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. मिलता है सच्चा सुख केवल
मैया तुम्हारे चरणों में
यह विनती है हर पल मां
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
Happy Durga Navami 2026

4. सारी रात मां के गुण गाएं,
मां का ही नाम जपें।
मां में ही खो जाएं।
शुभ दुर्गा नवमी 2026

5. महानवमी के इस पावन दिन पर,
मां दुर्गा करें जीवन खुशियों से भरपूर।
सभी दुख और विपत्तियां रहें दूर हमेशा,
आपके घर में सदा रहे प्यार और हर्ष।
महानवमी की शुभकामनाएं!

6. शुभ महानवमी! माता की कृपा बनी रहे,
सभी मुश्किलें और दुख दूर चले जाएं।
सफलता और समृद्धि आपके जीवन में आएं,
खुशियों का हर दिन आपके घर में छाए।
महानवमी की बधाई!

7. कभी न हो दुखों का सामना,
पग-पग पर मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले।
दुर्गा नवमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं!

8. महानवमी का पावन पर्व आया है,
मां दुर्गा का आशीर्वाद लाया है।
खुशियों और सफलता से भरा रहे जीवन आपका,
हर दिन आपके लिए नया उत्सव बन जाए।
नवरात्रि की शुभकामनाएं!

9. ॐ सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते॥
महानवमी की शुभकामनाएं!

10. शुभ महानवमी! मां दुर्गा का आशीर्वाद पाएं,
सभी दुख और परेशानियां दूर भगाएं।
सफलता और समृद्धि जीवन में हमेशा रहे,
खुशियों का हर पल आपके घर में बस जाए।
महानवमी पर सभी को बधाई!

11. या देवी सर्वभूतेषु
मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः॥
महानवमी की शुभकामनाएं!

12. महानवमी के इस पावन पर्व पर,
मां दुर्गा करें जीवन खुशियों से भरपूर।
सफलता, स्वास्थ्य और प्यार आपके साथ हो,
हर दिन आपके लिए मंगलमय और उज्ज्वल हो।
महानवमी की शुभकामनाएं!

13. भक्ति का भंडार हो तुम
शक्ति का संसार हो तुम
नमन है मां तेरे चरणों में
मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम।
महानवमी की शुभकामनाएं!

14. शुभ महानवमी! माता की कृपा सदा बनी रहे,
सभी दुख और परेशानियां दूर चली जाएं।
सफलता और समृद्धि आपके जीवन में आएं,
खुशियों का हर दिन आपके घर में बस जाए।
आप सभी को महानवमी की हार्दिक बधाई!

15. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार।
अपने शुभ कदमों से मां आएं आपके द्वार,
महानवमी की शुभकामनाएं!

16. महानवमी के इस दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद,
सदा बनाए रखे जीवन में सुख और उल्लास।
सफलता, प्रेम और खुशियां रहें हमेशा आपके पास,
हर दिन आपका जीवन बने उत्सव के समान।

17. सारा जहां है जिसकी शरण में
नमन है उस माता को
बनें उस माता के चरणों की धूल
आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा भाव का फूल।
महानवमी की शुभकामनाएं!

18. शुभ महानवमी! माता की कृपा रहे आप पर,
सफलता और खुशियां आएं आपके घर।
सभी दुख और परेशानियां दूर हों हमेशा,
आपका जीवन हो मंगलमय और प्यार भरा।

19. मां की ज्योत जली है घर में
दूर अज्ञान का अंधेरा हो
आज आए मां आपके घर में
नवमी की शुभकामनाएं!

20. महानवमी का यह पावन पर्व,
लाए आपके जीवन में खुशियों का संचार।
मां दुर्गा का आशीर्वाद रहे हमेशा आपके साथ,
सफलता और समृद्धि बने आपके जीवन का आधार।

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Updated on:

18 Oct 2026 04:38 pm

Published on:

18 Oct 2026 04:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Maha Navami 2026 पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे ये शुभकामना संदेश, विशेज और मैसेज 

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