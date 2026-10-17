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Navratri 2026: महाअष्टमी पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे खूबसूरत Ashtami Wishes और पोस्ट करें Status 

Ashtami Status: शारदीय नवरात्रि 2026 की महाअष्टमी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने के लिए अगर आप विशेज और मैसेज खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए Ashtami Wishes in Hindi शेयर कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 17, 2026

Durga Ashtami 2026 Wishes

Durga Ashtami 2026 Wishes (representative image) image credit Magnific

Ashtami Wishes in Hindi: नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन मां दुर्गा की पूजा और उनका आशीर्वाद पाने के लिए खास माना जाता है। इस दिन कई जगहों पर कन्या पूजन किया जाता है और हलवा, पूरी व चने का प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही, लोग अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजकर महाअष्टमी की बधाई भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी महाअष्टमी 2026 पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए मैसेज, विशेज और स्टेटस शेयर कर दे सकते हैं। 

महाअष्टमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत Shardiya Navratri 2026 शुभकामना संदेश 

1. माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,
मां महागौरी आपके परिवार को बुरी नजर से बचाए रखें।
महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. कुमकुम भरे कदमों से आएं मां दुर्गा आपके द्वार,
सुख-संपत्ति मिले आपको अपार,
महाअष्टमी के इस पावन अवसर पर,
माता रानी का आशीर्वाद आप पर बरसे बार-बार!
महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।
जय माता दी।
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं।

4. नौ कन्याओं के रूप में मां आएं आपके द्वार,
लेकर आएं खुशियों का अनमोल उपहार,
आपके घर में हमेशा रहे सुख-शांति का वास।
आपको सपरिवार महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

5. देवी महागौरी की कृपा से,
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और
हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो।
शारदीय नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

Navratri 2026 में महाअष्टमी पर शेयर करें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे Ashtami Status 

6. चांद की चांदनी, बसंत की बहार,
फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको महाअष्टमी का त्योहार!
शुभ दुर्गा अष्टमी 2026!

7. हर तमन्ना हो पूरी, हर ख्वाहिश साकार हो,
मां दुर्गा का आशीर्वाद रहे, हर दिन त्योहार हो,
हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है,
आपके जीवन में खुशियों की बहार हो!
शारदीय दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

8. मां की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है,
जो भी जाता है माता के द्वार,
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
महाअष्टमी की ढेरों बधाइयां!

9. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
नन्हे-नन्हे कदमों से मां आएं आपके द्वार।
हैप्पी महाअष्टमी! जय माता दी!

10. लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो,
गणेश का साया रहे, संकटों का नाश हो,
मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
जीवन में सुख-समृद्धि का वास हो!
जय माता दी!

महाअष्टमी पर दोस्तों और परिवार को भेजें ये खास Ashtami Wishes in Hindi

11. मां दुर्गा आपको बल, बुद्धि, सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता प्रदान करें।
महाअष्टमी के इस पावन दिन पर माता रानी से यही प्रार्थना है।
शुभ अष्टमी!

12. पग-पग में फूल खिलें,
खुशी आपको इतनी मिले,
कभी ना हो दुखों का सामना,
यही है हमारी तरफ से महाअष्टमी की शुभकामना।

13. मां शक्ति का वास हो,
संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो,
शारदीय नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो।
शारदीय दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!

14. जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी,
कोई भी आरजू रहे न अधूरी,
करते हैं हाथ जोड़कर मां भवानी से विनती,
कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी।
दुर्गा अष्टमी की मंगलकामनाएं!

15. कुमकुम से रोशन हो आंगन सारा,
मां का साथ मिले तो जीत सकते हैं जग सारा,
आशा है आपके जीवन में भी
खुशियों का लगे अंबार,
मां का मिले खूब आशीर्वाद!

Shardiya Navratri पर महाअष्टमी की शुभकामनाएं देने के लिए शेयर करें Ashtami Status

16. चारों ओर है छाया मां का नूर,
मां भवानी की सूरत है प्यारी,
संकट में जो भी मां को पुकारे,
मां उसके कष्ट दूर करें।
परिवार सहित आपको महाअष्टमी की शुभकामनाएं!

17. यह त्योहार आपके जीवन को नई खुशियों से भर दे,
आपको और आपके प्रियजनों को
अभी और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भर दे।
शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी की शुभकामनाएं!

18. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
शारदीय नवरात्रि का पावन समय आया,
मां के आशीर्वाद से गूंजा घर-द्वार।
शुभ नवरात्रि!

19. मां महागौरी का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहे,
कदम-कदम पर आपको सफलता मिले,
दुख-दर्द आपसे कोसों दूर रहें,
यही है माता रानी से हमारी प्रार्थना।
शुभ महाअष्टमी 2026! जय माता दी!

20. देवी दुर्गा आपको अच्छाई के लिए लड़ने और
बुराई पर विजय पाने की शक्ति दें।
दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

महाअष्टमी 2026 पर अपनों को भेजें Ashtami Wishes in Hindi 

21. मां की ज्योति से चमके हर द्वार,
मन को मिले सुकून अपार,
जो मां के चरणों में शीश झुकाए,
उसकी झोली में आए खुशियों के उपहार!
महाअष्टमी की शुभकामनाएं!

22. मेरी मां है तो दुनिया है प्यारी,
मां से ही मिलती हैं खुशियां सारी,
हर पल उनका आशीर्वाद मिले,
जीवन में कभी ना कोई दुख मिले।
शुभ महाअष्टमी!

23. आपकी हर मुराद पूरी हो,
मां महागौरी का आशीर्वाद सदा आपके
और आपके परिवार पर बना रहे।
दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

24. मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
हर मुश्किल से आप बाहर निकलें,
महाअष्टमी पर सुख-समृद्धि का उपहार मिले!
शारदीय दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं!

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Updated on:

17 Oct 2026 03:20 pm

Published on:

17 Oct 2026 03:16 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri 2026: महाअष्टमी पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरे खूबसूरत Ashtami Wishes और पोस्ट करें Status 

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