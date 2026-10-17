Maha Ashtami पर क्या पहनें? जानें पेस्टल पर्पल सूट से डार्क पर्पल कुर्ते तक, आउटफिट और एक्सेसरीज स्टाइल करने के टिप्स 

Purple Outfit Ideas: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन बैंगनी यानी पर्पल रंग के कपड़े पहनने का खास महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहते हैं, तो पेस्टल पर्पल, लैवेंडर और डार्क पर्पल रंग के आउटफिट ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं, बैंगनी रंग के आउटफिट को कैसे स्टाइल करके फेस्टिव लुक पा सकते हैं।