Maha Ashtami पर क्या पहनें? जानें पेस्टल पर्पल सूट से डार्क पर्पल कुर्ते तक, आउटफिट और एक्सेसरीज स्टाइल करने के टिप्स 

Maha Ashtami के लिए Purple Outfit Ideas (screenshot) image credit youtube/ stylewithkalgi,tanustylesit/DivishaAgrawal
Purple Outfit Ideas: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन बैंगनी यानी पर्पल रंग के कपड़े पहनने का खास महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहते हैं, तो पेस्टल पर्पल, लैवेंडर और डार्क पर्पल रंग के आउटफिट ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं, बैंगनी रंग के आउटफिट को कैसे स्टाइल करके फेस्टिव लुक पा सकते हैं।
महाअष्टमी की पूजा और कन्या पूजन के लिए पेस्टल पर्पल अनारकली सूट पहन सकती हैं। हल्की कढ़ाई, पतला बॉर्डर और मैचिंग दुपट्टा आपके लुक को खूबसूरत बना सकता है। कॉटन सिल्क या हल्के फैब्रिक का सूट चुनें, ताकि पूजा के दौरान बैठने और उठने में परेशानी न हो। इसके साथ छोटे झुमके और हल्की चूड़ियां पहनकर अपने लुक को पूरा कर सकती हैं।
अगर आपको सिंपल और आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो लैवेंडर रंग का स्ट्रेट कुर्ता सेट ट्राई करें। इसके साथ मैचिंग पैंट और हल्का दुपट्टा पहन सकती हैं। सिल्वर झुमके और फ्लैट सैंडल के साथ यह लुक और भी अच्छा लगेगा।
अगर आप नवरात्रि में गरबा या डांडिया खेलने जा रही हैं, तो डार्क पर्पल या प्लम रंग का लहंगा चोली ट्राई कर सकती हैं। मिरर वर्क, गोटा पट्टी या हल्की कढ़ाई वाला लहंगा फेस्टिव लुक देगा। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी और आरामदायक फुटवियर पहन सकती हैं। अगर लहंगे पर ज्यादा कढ़ाई है, तो हल्की ज्वेलरी चुनें, ताकि आपका लुक ज्यादा हैवी न लगे।
अगर आप महाअष्टमी पर ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो पर्पल या डार्क वायलेट रंग की सिल्क साड़ी पहन सकती हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी के साथ छोटे झुमके, हल्की चूड़ियां और सिंपल हेयरस्टाइल अच्छा लगेगा। पूजा हो या परिवार के साथ कोई फेस्टिव कार्यक्रम, यह लुक दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है।
महाअष्टमी पर पुरुष भी पर्पल और लैवेंडर रंग के कपड़ों में स्टाइलिश दिख सकते हैं। हल्के बैंगनी रंग का कुर्ता सफेद या क्रीम पायजामे के साथ पहन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा रॉयल लुक पसंद है, तो कुर्ते के ऊपर क्रीम, गोल्डन या डार्क पर्पल रंग की नेहरू जैकेट ट्राई करें। इसके साथ एक अच्छी घड़ी और ट्रेडिशनल फुटवियर पहनकर अपना लुक पूरा कर सकते हैं।
अगर आपको ज्यादा डार्क रंग पसंद नहीं हैं, तो लैवेंडर, लाइलैक या हल्के पर्पल रंग का एथनिक सेट ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ सफेद पायजामा या ट्राउजर पहनें। हल्की कढ़ाई वाला कुर्ता या जैकेट आपके लुक को खास बना सकती है। यह ऑप्शन उन पुरुषों के लिए अच्छा है, जो ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मॉडर्न लुक चाहते हैं।
पर्पल और लैवेंडर रंग के कपड़ों के साथ सिल्वर ज्वेलरी, मोतियों वाले इयररिंग्स और गोल्डन झुमके अच्छे लगते हैं। अनारकली सूट और कुर्ता सेट के साथ हल्की ज्वेलरी पहन सकती हैं, जबकि साड़ी और लहंगे के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स ट्राई कर सकती हैं।
पुरुष अपने कुर्ते के साथ क्लासिक घड़ी, ट्रेडिशनल फुटवियर या हल्की कढ़ाई वाली जैकेट पहन सकते हैं। अगर आपके कपड़ों पर पहले से ज्यादा कढ़ाई या मिरर वर्क है, तो एक्सेसरीज कम रखें। इससे आपका पूरा लुक अच्छा लगेगा।
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