नवरात्रि 2026 में Instagram Reels बनाने के लिए हलवा-पूरी से कन्या पूजन तक ट्राई करें ये 5 क्रिएटिव आइडियाज 

अष्टमी और नवमी पर हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद बनाया जाता है। ऐसे में आप प्रसाद तैयार करने से लेकर उसे थाली में परोसने तक की छोटी-छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। सूजी को घी में भूनना, चने में मसाले डालना और कड़ाही में फूलती पूरियों के शॉट्स वीडियो को खास बना सकते हैं। इसमें कुकिंग की असली आवाजों के साथ हल्का भक्ति गाने जोड़ें। कैप्शन में प्रसाद से जुड़ी कोई प्यारी-सी लाइन लिखकर रील को और खास बना सकते हैं।