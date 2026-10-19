Sindoor Khela के लिए लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए? इन आसान टिप्स को करें फॉलो

Sindoor Khela Makeup: दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला (Sindoor Khela) की रस्म मनाई जाती है। इस खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक बंगाली लुक में तैयार होना पसंद करती हैं। लाल-सफेद साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर के साथ परफेक्ट मेकअप पूरे लुक में चार चांद लगा देता है। लेकिन गर्मी, पसीने और भीड़ के बीच मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी बंगाली लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए आसान मेकअप टिप्स की मदद से घर पर ही सिंपल और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।