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Sindoor Khela के लिए लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए? इन आसान टिप्स को करें फॉलो

Sindoor Khela Makeup Look: सिंदूर खेला के लिए मेकअप लुक तलाश रही हैं, तो लाल-सफेद साड़ी के साथ खूबसूरत बंगाली लुक पाने के लिए यहां बताए गए टिप्स फॉलो कर सकती हैं। इनकी मदद से आप आसानी से तैयार होने के साथ ही अपने मेकअप को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रख सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 19, 2026

Sindoor Khela Makeup Look

Sindoor Khela Makeup Look(file photo) image credit instagram/harshalsurve_

Sindoor Khela Makeup: दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला (Sindoor Khela) की रस्म मनाई जाती है। इस खास मौके पर महिलाएं पारंपरिक बंगाली लुक में तैयार होना पसंद करती हैं। लाल-सफेद साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर के साथ परफेक्ट मेकअप पूरे लुक में चार चांद लगा देता है। लेकिन गर्मी, पसीने और भीड़ के बीच मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी बंगाली लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए आसान मेकअप टिप्स की मदद से घर पर ही सिंपल और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।

मेकअप शुरू करने से पहले स्किन को करें तैयार

अच्छा मेकअप करने के लिए स्किन को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करें और अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार प्राइमर लगाएं। इससे मेकअप को एक अच्छा बेस मिलेगा और वह चेहरे पर ज्यादा स्मूद नजर आएगा।

नेचुरल बेस से मिलेगा फ्रेश लुक

सिंदूर खेला के लिए मेकअप करते समय चेहरे पर फाउंडेशन की मोटी परत लगाने से बचें। इसके बजाय बीबी क्रीम या हल्का फाउंडेशन लगाएं, जिससे स्किन नेचुरल दिखे। अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल या चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो वहां थोड़ा कंसीलर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आखिर में हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। इससे चेहरे की अतिरिक्त ऑयलनेस कम करने में मदद मिलेगी और मेकअप ज्यादा साफ-सुथरा दिखेगा।

काजल और आईलाइनर से आंखों को दें खूबसूरत लुक

बंगाली मेकअप में आंखों का मेकअप खास होता है। इस लुक के लिए ब्लैक काजल और आईलाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले आंखों की वॉटरलाइन पर काजल लगाएं। इसके बाद ऊपरी पलकों पर पतला विंग्ड आईलाइनर बनाएं। चाहें तो पलकों पर हल्का ब्राउन आईशैडो भी लगा सकती हैं। आखिर में वॉटरप्रूफ मस्कारा लगाकर आंखों को और खूबसूरत बनाएं।

ब्लश से चेहरे पर लाएं हल्की रंगत

अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा फ्रेश और खिला हुआ नजर आए, तो गालों पर हल्का पिंक या पीच ब्लश लगाएं। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें, ताकि गालों पर रंग ज्यादा गहरा न दिखे। चेहरे पर हल्का ग्लो लाने के लिए गालों की हड्डियों पर थोड़ा हाइलाइटर भी लगा सकती हैं।

ऐसे चुनें परफेक्ट लिपस्टिक

सिंदूर खेला के लिए लिपस्टिक का रंग आपके पूरे लुक को खास बना सकता है। अगर आप पारंपरिक बंगाली लुक चाहती हैं, तो रेड या मैरून लिपस्टिक चुन सकती हैं। लाल-सफेद साड़ी के साथ ये रंग काफी अच्छे लगते हैं। वहीं, अगर आप आंखों के मेकअप को ज्यादा उभारना चाहती हैं, तो न्यूड, पीच या सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक लगा सकती हैं।

लाल बिंदी और झुमकों से मिलेगा ट्रेडिशनल टच

बंगाली लुक को पूरा करने के लिए माथे पर लाल बिंदी लगाएं। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी गोल बिंदी या बड़ी लाल बिंदी चुन सकती हैं। इसके साथ मांग में सिंदूर लगाएं और गोल्डन झुमके, चूड़ियां या ट्रेडिशनल नेकलेस पहनें। लाल-सफेद साड़ी के साथ ये एक्सेसरीज आपके लुक को और खूबसूरत बना देंगी। बालों में जूड़ा बनाकर उसमें फूल लगा सकती हैं या फिर बालों को खुला रखकर भी अपना लुक पूरा कर सकती हैं।

मेकअप करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर और सेटिंग प्रोडक्ट्स चुनें।
  • चेहरे पर बार-बार कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बजाय जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करें।
  • पसीना आने पर चेहरे को रगड़ने के बजाय टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर से हल्के हाथों से साफ करें।
  • अपने साथ लिपस्टिक और छोटा शीशा रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर मेकअप ठीक कर सकें।
  • अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिनसे जलन या एलर्जी न होती हो।

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Updated on:

19 Oct 2026 10:07 am

Published on:

19 Oct 2026 10:07 am

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