नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

Traditional Alta Design: नवरात्रि हो या कोई खास त्योहार, ट्रेडिशनल लुक में आलता पैरों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अगर आलता लगाने का तरीका थोड़ा अलग और स्टाइलिश हो, तो पैरों का लुक और भी सुंदर लगता है। ऐसे में अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने पैरों को नया लुक देना चाहती हैं, तो कमल के फूल वाले डिजाइन से लेकर सिंपल और मॉडर्न आलता डिजाइन तक ट्राई कर सकती हैं। आइए जानते हैं, इन खूबसूरत डिजाइन्स को लगाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।