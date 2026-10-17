Durga Ashtami 2026: अष्टमी पर साड़ी या सूट के साथ ऐसे करें मेकअप, दिनभर फ्रेश दिखेगा चेहरा

नवरात्रि के लिए Durga Ashtami Makeup Look 2026 (representative image) image credit gemini
Durga Ashtami Makeup Look 2026: नवरात्रि 2026 की अष्टमी पर अगर आप पूजा के लिए साड़ी या सूट पहनकर ट्रेडिशनल लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो मेकअप के यहां बताए गए आसान टिप्स आपके काम आ सकते हैं। इनकी मदद से आप घर पर ही मेकअप कर सकती हैं और पूजा के साथ दिनभर के कामों के दौरान भी चेहरा फ्रेश नजर आएगा। आइए जानते हैं, अष्टमी के लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे करें।
अगर आप सुबह पूजा करने जा रही हैं, तो हल्का और नेचुरल मेकअप चुन सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करें और अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन में बाहर जाना हो, तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। इसके बाद हल्का फाउंडेशन या स्किन टिंट लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। चेहरे पर जहां जरूरत हो, वहां थोड़ा कंसीलर लगाएं। इसके बाद टी-जोन यानी माथे, नाक और ठुड्डी पर हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर बेस सेट कर लें। आखिर में गालों पर हल्का पिंक या पीच ब्लश लगाएं। इससे चेहरा फ्रेश दिखेगा और मेकअप भी ज्यादा हैवी नहीं लगेगा।
अष्टमी पर अगर आप रेड, मैरून या रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहन रही हैं, तो रेड लिपस्टिक और छोटी बिंदी आपके ट्रेडिशनल लुक को और खास बना सकती हैं। अगर आंखों पर डार्क आईशैडो या हैवी काजल लगा रही हैं, तो होंठों पर सॉफ्ट पिंक या न्यूड लिपस्टिक लगा सकती हैं। वहीं, हल्के आई मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक भी अच्छी लगेगी। इस तरह आंखों और होंठों के मेकअप के बीच बैलेंस बना रहेगा और लुक भी सुंदर नजर आएगा।
अष्टमी पर मेकअप करते समय अपने आउटफिट के रंग का भी ध्यान रखें। रेड या मैरून साड़ी के साथ गोल्डन, ब्राउन या सॉफ्ट पर्पल आईशैडो अच्छा लग सकता है। वहीं, पर्पल या लैवेंडर रंग के सूट के साथ हल्का पर्पल आईशैडो लगाकर आंखों को हाइलाइट कर सकती हैं। अगर आपके कपड़ों पर पहले से हैवी वर्क है, तो आई मेकअप को थोड़ा सॉफ्ट रखें। इससे कपड़ों और मेकअप के बीच अच्छा बैलेंस बनेगा। आंखों को और खूबसूरत दिखाने के लिए आईलाइनर और मस्कारा भी लगा सकती हैं।
पूजा और दूसरे कामों के दौरान मेकअप को फ्रेश बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर लगाएं। इसके बाद फाउंडेशन को एक साथ ज्यादा लगाने के बजाय हल्की लेयर में लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें। इससे बेस नेचुरल दिखेगा और चेहरे पर भारीपन भी महसूस नहीं होगा। आंखों के मेकअप के लिए वॉटरप्रूफ काजल और मस्कारा इस्तेमाल कर सकती हैं। आखिर में अपनी स्किन और मेकअप के हिसाब से सेटिंग स्प्रे लगाएं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य