Durga Ashtami 2026: अष्टमी पर साड़ी या सूट के साथ ऐसे करें मेकअप, दिनभर फ्रेश दिखेगा चेहरा

अगर आप सुबह पूजा करने जा रही हैं, तो हल्का और नेचुरल मेकअप चुन सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करें और अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन में बाहर जाना हो, तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। इसके बाद हल्का फाउंडेशन या स्किन टिंट लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। चेहरे पर जहां जरूरत हो, वहां थोड़ा कंसीलर लगाएं। इसके बाद टी-जोन यानी माथे, नाक और ठुड्डी पर हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर बेस सेट कर लें। आखिर में गालों पर हल्का पिंक या पीच ब्लश लगाएं। इससे चेहरा फ्रेश दिखेगा और मेकअप भी ज्यादा हैवी नहीं लगेगा।