Sindoor Khela पर चाहिए परफेक्ट बंगाली लुक? साड़ी, ज्वेलरी और मेकअप के इन आइडियाज से लें इंस्पिरेशन

Sindoor Khela Saree Look: दुर्गा पूजा का आखिरी दिन बंगाल में काफी खास होता है। इस दिन मां दुर्गा को विदाई देने से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इसमें महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर और मिठाई चढ़ाती हैं। इसके बाद एक-दूसरे के माथे और गालों पर सिंदूर लगाती हैं। इस रस्म को सुख-समृद्धि, खुशहाली और आपसी प्यार से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस बार सिंदूर खेला के लिए बंगाली लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो यहां बताए गए साड़ी, ब्लाउज, जूलरी और मेकअप से जुड़े टिप्स फॉलो करके तैयार हो सकती हैं।