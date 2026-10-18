महानवमी पर मोरपंखी हरे रंग के आउटफिट में दिखना है स्टाइलिश? लहंगे, साड़ी से कुर्ते तक ये स्टाइलिंग टिप्स आएंगे काम

Navratri Day 9 Colour 2026: नवरात्रि के नौवें दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त पूजा-पाठ और कन्या पूजन के साथ शुभ मोरपंखी हरे (Peacock Green) रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी महानवमी पर इस रंग से जुड़े आउटफिट आइडियाज खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए आउटफिट आइडियाज और स्टाइलिंग टिप्स फॉलो करके तैयार हो सकते हैं।